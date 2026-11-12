الكونجرس العالمي للطب العسكري يواصل برنامجه العلمي في أبوظبي بمشاركة جهات وطنية ودولية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / يواصل "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري- أبوظبي 2026"، أعمال برنامجه العلمي في مركز أدنيك أبوظبي، بالتركيز على مواضيع الإصابات في ميادين القتال، والتعاون بين القطاع الطبي على المستويين العسكري والمدني، والصحة النفسية، والاستجابة للكوارث، والابتكار الطبي.

وتضمن اليوم الرابع من الكونجرس جلسات علمية ركزت على الرعاية الجراحية المتقدمة في الميدان، والجاهزية الطبية للأفراد العسكريين، والاستعداد للأوبئة المستقبلية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في خدمة الطب العسكري.

وشهدت جلسات الكونجرس مشاركة واسعة من جهات ومؤسسات وطنية، أبرزها مستشفى زايد العسكري، ودائرة الصحة في أبوظبي، والإسعاف الوطني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وجامعة خليفة، وحرس الرئاسة، حيث عكست هذه المشاركات جاهزية دولة الإمارات وخبراتها المتقدمة في مجالات الخدمات الطبية الطارئة، والجاهزية العملياتية، والبحوث الطبية، وإعادة التأهيل، والاستجابة الإنسانية.

وجمع المعرض الدولي المصاحب للكونجرس، بصفته إحدى الفعاليات الرئيسة، نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، بهدف استعراض أحدث التقنيات الطبية والحلول الصحية المبتكرة والقدرات العملياتية المتقدمة.

وبرزت مشاركة عدد من الجهات، من بينها مجموعة إيدج، ومجموعة M42، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين برجيل القابضة، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، والخليج للأدوية.

وسلط المعرض الضوء على مجموعة من الابتكارات في مجالات إخلاء المصابين، والاستجابة للطوارئ، والرعاية الصحية الرقمية، والطب الدقيق، بما في ذلك حلول الإخلاء الطبي باستخدام المركبات المدرعة والأنظمة غير المأهولة التي تقدمها مجموعة إيدج، وابتكارات مجموعة M42 في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المتكاملة، إلى جانب تقنيات الاستعداد للطوارئ وإدارة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

ومثل المعرض منصة عالمية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية العسكرية وشركات التكنولوجيا الصحية والوفود الدولية المشاركة.

وركزت ورش العمل التخصصية المصاحبة للكونجرس، على التدريب العملي في مجالات الرعاية التكتيكية لمصابي القتال، والإدارة الشاملة للجروح، وإصابات الدماغ الرضحية، وتعزيز مرونة الكوادر الطبية وصحتها النفسية.

واستكملت هذه الورش البرامج التدريبية التي نُظمت خلال الأيام الماضية، وشملت إدارة الإصابات الجماعية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في ميادين القتال، ونقل الدم، وعلاج الحروق، والاستجابة الطبية الطارئة، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير المهارات الطبية والجاهزية الميدانية.

وعلى هامش فعاليات الكونجرس، وقعت جهات ومؤسسات اتفاقيات شراكة على مستوى القطاع، والتي كان أبرزها، توقيع مبادلة بايو، من خلال شركتها الاتحاد للأدوية (IDS)، اتفاقية توزيع مع شركة أبوت لعلاج يُصنّع محلياً في دولة الإمارات، ويستهدف أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات دهون الدم.

كما وقعت جمعية الإمارات للتبرع بالدم مذكرة تفاهم مع شركة (HEM360) للاستشارات الصحية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير منظومة التبرع بالدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم استدامة إمدادات الدم ورفع مستوى الجاهزية الصحية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والحوادث ذات الإصابات الجماعية.

ويعقد الكونجرس بتنظيم من وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وبمشاركة مجلس التوازن لتمكين الدفاع بصفته الشريك الوطني لتمكين الدفاع، بما يجسد التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية العسكرية والمدنية، ودعم الابتكار وتطوير القدرات الطبية المتخصصة.

ومن المقرر أن تُختتم أعماله غداً الجمعة 13 نوفمبر، من خلال استكمال الجلسات العلمية التي تتناول طب الفضاء، والتطبيب عن بُعد، والتدريب الطبي، وصولاً إلى حفل الختام الرسمي وتوزيع الجوائز. ويسدل الكونجرس الستار على خمسة أيام من تبادل المعرفة والخبرات العلمية والتدريب العملي والتعاون الدولي، مؤكداً الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم تطور الطب العسكري، وتعزيز الشراكات الدولية، والارتقاء بمستويات الجاهزية الصحية على المستوى العالمي.