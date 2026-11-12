مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة يجمع مسؤولين حكوميين من 15 دولة للتدريب على التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي دعماً للزراعة

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / يشارك مسؤولون حكوميون من 15 دولة، بينها الإمارات، ودول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في "البرنامج التدريبي للتنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الزراعي"، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الدولي في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير التنبؤات الجوية ودعم القطاع الزراعي.

ويُعقد البرنامج، الذي يستمر لخمسة أيام، بدعوة من مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وبتنظيم مشترك من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة شيكاغو، بالتعاون مع مبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) والمركز الوطني للأرصاد.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين من ممثلي الهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووزارات الزراعة بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لتوظيف أدوات التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات والتوقعات الجوية إلى إرشادات زراعية عملية تساعد صغار المزارعين على اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع التغيرات المناخية.

وقال معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً نوعياً في مستقبل التنبؤات الجوية، ويفتح آفاقاً جديدة لتوفير معلومات أكثر دقة وسرعة وقابلية للتطبيق، ولا سيما في القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بالظروف الجوية والمناخية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي ويسعدنا استضافة هذا البرنامج التدريبي الدولي في المركز الوطني للأرصاد، بمشاركة متخصصين من مختلف الدول، إلى جانب كوادر المركز، بهدف تبادل المعرفة والخبرات واستكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز التعاون العلمي، وتطوير القدرات الوطنية والدولية، ودعم الابتكار في خدمات الأرصاد الجوية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية ودعم الأمن الغذائي.

ويستند التدريب إلى الدورة الأولى التي أُقيمت عام 2025 بمشاركة بنغلادش وتشيلي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وينضم إلى ممثلي هذه الدول هذا العام مسؤولون من دولة الإمارات وبوليفيا وكولومبيا وإندونيسيا وباكستان وبيرو والفلبين ورواندا والسنغال وسيراليون ويستهدف البرنامج بناء القدرات في 30 دولة بحلول عام 2028.

وقالت فاطمة الملا، رئيس قسم العلاقات الدولية في مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة: تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في قدرتنا على تحويل الابتكارات العلمية إلى حلول عملية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المزارعين. ويتطلب تحقيق ذلك بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الدولي، بما يمكّن الدول من الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز مرونة قطاعاتها الزراعية.

ويركّز التدريب على مسارين متكاملين: تشغيل نماذج التنبؤ الجوي القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقييم أدائها مقارنةً بالأنظمة الحالية وبيانات الرصد المحلية، وتوظيف مخرجاتها لتطوير إرشادات زراعية تساعد على إدارة المحاصيل والاستعداد للظواهر الجوية الحادة. ومن المتوقع أن يضع فريق كل دولة خريطة طريق أولية لدمج التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات الوطنية، تحدد المتطلبات التقنية والمسؤوليات المؤسسية وخطوات التنفيذ.

وقال الدكتور صهيب بن طيب، مدير برنامجي الماجستير والدكتوراه في الإحصاء وعلوم البيانات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: نؤمن في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بأهمية توظيف البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للتحديات الواقعية ويُعد التنبؤ بالطقس لدعم القطاع الزراعي مثالاً واضحاً على الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التنبؤات الجوية، ومساعدة العاملين في القطاع على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في التخطيط لأنشطتهم الزراعية. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى توظيف خبراتنا في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لخدمة هذا المجال الواعد، الذي يحمل إمكانات كبيرة لإحداث أثر إيجابي على مستوى العالم.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الزراعية العالمية، التي أُطلقت في ديسمبر 2025 استناداً إلى الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار، والمُعلنة خلال مؤتمر الأطراف (COP28). وتجمع المنظومة المؤسسات الإماراتية بالشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، دعماً لهدف مبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي وشركائها المتمثل في إيصال معلومات الطقس المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى 100 مليون من صغار المزارعين بحلول عام 2030.

وقالت كاتي كوال، مديرة الذكاء الاصطناعي للتنبؤات الجوية في معهد علوم البيانات ومبادرة التنبؤات الجوية المتمحورة حول الإنسان بجامعة شيكاغو: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتيح للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تنبؤات جوية تضاهي أعلى المعايير المعتمدة في الاقتصادات المتقدمة. لكن دقة التنبؤات وحدها لا تكفي؛ إذ يجب أن توفّر معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب لمن يستطيعون اتخاذ قرارات بناءً عليها. ويسعدنا التعاون مع الدول لدعمها في تطوير الأدوات والخبرات اللازمة للاستفادة من هذه الفرص بما يعود بالنفع على شعوبها.

كما تبرعت شركة إنفيديا (NVIDIA) بـ14 محطة عمل من طراز Dell Pro Max GB10 للمؤسسات الحكومية المشاركة، لتوفير الموارد الحاسوبية اللازمة لمواصلة الاختبار والتقييم بعد عودة المشاركين إلى بلدانهم.

وقال بول وينترز، المدير التنفيذي لمبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) والأستاذ في كلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام : يتيح الذكاء الاصطناعي فرصة استثنائية لإحداث تحول في كيفية إعداد الدول للتنبؤات الجوية وإيصالها إلى المستفيدين، لكن المقياس الحقيقي للنجاح هو ما تعنيه هذه التطورات للمزارعين. فمن خلال ضمان امتلاك المؤسسات الوطنية للأدوات والخبرات والشراكات اللازمة للاستفادة من هذه الابتكارات، يمكننا دعم وصول المزيد من المزارعين إلى معلومات عملية وفي الوقت المناسب، تمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز سبل عيشهم. ونطمح إلى تحويل هذا الإنجاز التقني إلى قدرات وطنية مستدامة والوصول إلى مئات الملايين من المزارعين.