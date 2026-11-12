"تحقيق أمنية" بالتعاون مع "مكاني الشامخة" تطلقان النسخة الـ16 من "سوق الأمنيات"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، عن إطلاق النسخة السادسة عشرة من "سوق الأمنيات"، بالتعاون مع "مكاني الشامخة"، والذي يستمر حتى 5 ديسمبر 2026، وذلك استعداداً للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 للدولة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والتكافل والعطاء، وتجسيداً لروح الاتحاد التي تجمع أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، إلى جانب دعم رسالة مؤسسة «تحقيق أمنية» في نشر الأمل والفرح في قلوب الأطفال وعائلاتهم.

ويهدف "سوق الأمنيات" إلى تقديم تجربة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والتراثية، بما يتيح للعائلات والأطفال فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة، ويسهم في الوقت ذاته في دعم المبادرات الإنسانية وتحقيق أمنيات الأطفال.

وتتواصل أجواء الاحتفال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2026، من خلال برنامج متنوع يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والأنشطة الترفيهية، ويتضمن عروض العيالة التقليدية، وعروض الساحر، وأنشطة الرسم ونقش الحناء، وتقديم القهوة العربية واللقيمات، إلى جانب عروض الصقارة في 2 ديسمبر، في أجواء تحتفي بالهوية الوطنية وتمنح الزوار والعائلات تجارب مميزة مليئة بالبهجة والسعادة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية: يجسّد سوق الأمنيات، الذي يأتي استعداداً للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55، أسمى معاني العطاء والانتماء، ويؤكد أن التعبير عن حب الوطن يمتد إلى المبادرات الإنسانية التي تترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. ونؤمن بأن كل لحظة فرح تُمنح لطفل تحمل في طياتها أملاً وقوةً ودعماً معنوياً في رحلته العلاجية ومن خلال هذه المبادرة، ندعو أفراد المجتمع إلى المشاركة في صناعة الأمل والمساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال، لتبقى قيم التلاحم والتراحم جزءاً أصيلاً من احتفالاتنا الوطنية.

من جانبه، قال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مكاني العقارية: نفخر في مكاني العقارية بمواصلة شراكتنا مع مؤسسة تحقيق أمنية من خلال استضافة النسخة السادسة عشرة من سوق الأمنيات في مكاني الشامخة، لا سيما أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ55، وهي مناسبة وطنية غالية تجسد قيم الوحدة والانتماء والتكاتف.