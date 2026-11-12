غرفة عجمان والقنصلية المصرية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

عجمان في 12 نوفمبر/ وام / بحث سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع سعادة الدكتور حسام حسين إسماعيل القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وفرص الاستثمارات المتبادلة في مجالات "الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعة، التعليم، إلى جانب المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبني الغرفة، بحضور علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعائشة الخاطري رئيس قسم استثمار الأصول في غرفة عجمان، وضم وفد القنصلية المصرية منال عبدالتواب الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات.

ورحب سعادة عبدالله المويجعي خلال اللقاء بالقنصل العام والوفد المرافق، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الإمارات ومصر على المستويين القيادي والشعبي، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، والذي تعكسه الشراكات الاقتصادية وحجم الاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، مؤكداً حرص غرفة عجمان على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، وتوفير الفرص أمام مجتمعي الأعمال للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية والتجارية المتاحة لدى الجانبين.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القطاع السياحي، وقطاع صناعة الأغذية وتجارة الحاصلات الزراعية والخدمات والصناعات المرتبطة بها، وبحث سبل تنمية التبادل التجاري والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى الجانبين.

وأوصى الجانبان بضرورة تنظيم الملتقيات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان ومجالس سيدات الاعمال في مصر.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة من التجارب والممارسات المؤسسية، بما يدعم تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار.

وخلال اللقاء، وجهت غرفة عجمان الدعوة إلى الجانب المصري لحضور معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب المقرر تنظيمه خلال شهر يناير 2027.

كما وجهت غرفة عجمان الدعوة إلى الجانب المصري لزيارة منظومة ثرا للاستثمار وريادة الأعمال، باعتبارها الذراع الاستثماري الرئيسي للغرفة، للاطلاع على المبادرات والخدمات والفرص التي توفرها المنظومة، وبحث آفاق التعاون في دعم رواد الأعمال والشركات.