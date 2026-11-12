عمار بن حميد يكرّم الجهات الحكومية في عجمان الفائزة بجائزة "الإمارات تبتكر 2026"

عجمان في 12 نوفمبر/ وام / كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية الفائزة بجائزة "الإمارات تبتكر 2026" على مستوى إمارة عجمان، وذلك في إطار شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، الذي تتواصل فعالياته طوال شهر نوفمبر الحالي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جعلت الابتكار ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات واستباق احتياجات المجتمع.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن التقدم في العمل الحكومي لا يقاس بعدد المبادرات والأفكار، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الخدمات وجودة حياة الناس.

وأضاف سموه: الابتكار الحقيقي الذي ينتقل من الفكرة إلى التطبيق ثم إلى أثر يشعر به الإنسان في حياته اليومية، ونحرص في عجمان على أن يكون الابتكار جزءاً من طريقة عملنا في الحكومة وأن يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات، وتطوير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأعرب سموه عن فخره بالكفاءات الحكومية التي حولت الأفكار إلى مشاريع وممارسات أحدثت فرقاً في مجالات عملها، مضيفاً: نرى في هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة التطوير وتبادل التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويحقق أثراً مستداماً.

وهنّأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجهات الفائزة، داعياً سموه إلى مواصلة البناء على نتائجها وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف الجهات الحكومية.

وشمل التكريم القيادة العامة لشرطة عجمان، الفائزة بفئة "أفضل جهة حكومية مبتكرة"، تقديراً لجهودها في بناء منظومة مؤسسية متكاملة للابتكار، تقوم على دعم القيادة العليا، وإشراك الموظفين والمتعاملين والمجتمع في تطوير الحلول، إلى جانب تطبيق أطر متقدمة لحوكمة الابتكار وإدارته، وتحقيق اعتمادات وجوائز دولية في هذا المجال.

كما كرّم سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الفائزة بفئة "أفضل ابتكار حكومي" عن مشروع "FOGWATCH"، الذي يعالج تحديات التخلص من زيوت الطعام المستعملة ومخلفات الزيوت والشحوم، من خلال منظومة تعزز جمعها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى موارد قابلة للاستفادة، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.

وأسهم المشروع في زيادة كميات الزيوت والشحوم المجمعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ورفع كفاءة الرقابة والامتثال البيئي للمنشآت الغذائية، والحد من المخاطر المرتبطة بشبكات الصرف الصحي وتكاليف صيانتها.

وشمل التكريم أيضاً دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الفائزة بفئة "أفضل ابتكار في الاستمرارية والمرونة الوطنية"، عن مشروع "نظام التفتيش الموجّه"، الذي يعتمد على تحليل المخاطر والبيانات لتحديد أولويات الجولات التفتيشية وتوزيعها آلياً، بدلاً من الإجراءات اليدوية التقليدية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استثمار الموارد وجودة الخدمات الرقابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد المخالفات التجارية.

وتأتي جائزة "الإمارات تبتكر 2026" ضمن الجهود الوطنية لترسيخ الابتكار منهجاً مؤسسياً مستداماً في العمل الحكومي، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي أثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.

وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2026 تطوراً في نموذجها، من خلال استحداث جوائز خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم ترتكز على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وأثرها الفعلي، بدلاً من الاعتماد على طلبات الترشح المقدمة من الجهات الحكومية.

ويجسد هذا التوجه حرص دولة الإمارات على الانتقال بالابتكار من المبادرات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، وتعزيز تبادل التجارب الحكومية الناجحة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية.