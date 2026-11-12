بنك الاستثمار يحقق أرباحاً قبل الضريبة 143.7 مليون درهم وأصولاً قياسية بقيمة 17 مليارا

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / أعلن بنك الاستثمار (INB‎)، اليوم، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 143.7 مليون درهم، وأداءً قوياً عبر تحسن هوامش صافي الفائدة، واستمرار زخم الدخل من الرسوم، وقوة عمليات تحصيل الديون.

وجاء نمو صافي دخل الفوائد مدفوعاً بزيادة حجم الميزانية العمومية، إلى جانب تحسن هامش صافي الفوائد إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 1.6% في العام الماضي، فيما استند نمو الدخل من غير الفوائد إلى ارتفاع إيرادات ترتيب القروض وصرف العملات الأجنبية كما حقق البنك إنجازاً بارزاً بوصول إجمالي أصوله إلى 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أكبر حجم لميزانيته العمومية منذ تأسيسه.

وبلغ صافي القروض 10.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي، مع مواصلة البنك تنويع قاعدة عملائه لتسريع نمو أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوازي مع تعزيز قدراته في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. وجاء نمو القروض بالكامل من محفظة القروض عالية الأداء المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يعكس قوة جودة الأصول الأساسية، فيما واصلت قروض المرحلة الثالثة تراجعها، مع تغطيتها بالكامل بمخصصات محددة بنسبة 100%. وبلغت المحفظة الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25% منذ بداية العام، فيما تجاوزت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حاجز الملياري درهم لتصل إلى 2.1 مليار درهم، بما يؤكد تنوع نمو البنك عبر مختلف القطاعات.

وبلغت ودائع العملاء 13.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، منها 4.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، التي سجلت نمواً بنسبة 29% على أساس سنوي، لتوفر للبنك قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.

ويحظى البنك بتصنيف (BBB+/F2)، من وكالة فيتش، فيما رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس (Capital Intelligence )، مؤخراً تصنيفه الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية من (BBB-)، إلى (BBB+)، وتصنيفه الائتماني قصير الأجل بالعملات الأجنبية من (A3) إلى (A2).

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار هذه النتائج ليست مجرد أرقام قوية، بل دليل واضح على أن استراتيجية التحول التي أطلقناها تؤتي ثمارها. فبلوغ أصولنا أعلى مستوى في تاريخ البنك، إلى جانب نمو أرباحنا بنسبة 41%، يؤكد أن بنك الاستثمار يدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام والمتوازن عبر جميع قطاعات أعماله.