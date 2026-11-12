العين تستضيف المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الثالث في أبريل 2027

دبي في 12 فبراير/ وام / أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انعقاد النسخة الثالثة من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي"، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل 2027 في مدينة العين.

وتستهدف النسخة المقبلة زيادة أعداد المزارعين المواطنين المشاركين، وتوسيع فرصهم في تطوير إنتاجهم وتسويق محاصيلهم، دعماً للأمن الغذائي الوطني المستدام.

وتتيح النسخة الثالثة للمزارعين عرض منتجاتهم والتواصل مع المشترين ومنافذ البيع وشركات الصناعات الغذائية، إلى جانب بناء شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم نمو المزارع الوطنية ويعزز تنافسية المنتج المحلي.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يجسّد المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المزارع المواطن وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني المستدام ونريد للنسخة الثالثة أن تقرّب المعرفة والفرص من مزارعينا، وتساعدهم على بناء مشروعات زراعية وغذائية قادرة على النمو والاستمرار. فتعزيز الإنتاج المحلي يرسخ صمود نظمنا الغذائية، ويحافظ على مواردنا، ويفتح آفاقاً للعمل والاستثمار أمام الأجيال الجديدة.

ويسلط الحدث الضوء على فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الزراعية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها شح المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. ويهدف إلى تعريف المزارعين بإمكانات هذه الحلول في رفع الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، ودعم التحول إلى نظم زراعية مستدامة وذكية مناخياً.

وتشمل خطة توسيع المشاركة النحالين ومربي الثروة الحيوانية، لإبراز منتجاتهم ودورهم في تنوع الإنتاج الغذائي الوطني، وإتاحة فرص لتبادل الخبرات والتواصل مع الشركات والجهات المتخصصة في دعم أنشطتهم وتطويرها.

كما يولي الحدث اهتماماً خاصاً بالمزارعات الإماراتيات، دعماً لأهداف مبادرة "تمكين النساء المزارعات"، التي أطلقتها الوزارة عام 2026 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ويعزز هذا التوجه حضور المزارعات في القطاع، ويتيح لهن الاستفادة من فرص الأعمال التي يوفرها المؤتمر والمعرض لتطوير مشروعاتهن.

وعلى المستوى المجتمعي، يركز الحدث على إكساب الأسر مهارات الزراعة المنزلية والعناية بالنباتات، وتشجيع الأبناء على ممارستها، بما يجعل الزراعة جزءاً من حياتهم اليومية ويعزز ارتباطهم بالأرض وتقديرهم للغذاء. كما يتيح لطلبة المدارس والجامعات الاطلاع على الممارسات الزراعية والتجارب الناجحة، وتوسيع معرفتهم بالفرص العلمية والمهنية وريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

ويُعد "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" حدثاً سنوياً تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة منذ عام 2025، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومنصة تجمع المزارعين والمنتجين والشركات والخبراء وأفراد المجتمع لتبادل المعرفة وتطوير فرص التعاون.

وشهدت نسخته الثانية عام 2026، التي أُقيمت تحت شعار "منصة إماراتية زراعية شاملة... نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي"، حضور أكثر من 30 ألف زائر، بما يعكس اتساع الاهتمام بالقطاع الزراعي ودوره في مستقبل الغذاء والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.