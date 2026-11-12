معالي سعيد الهاجري يشارك في حفل إطلاق كتاب يوثق العلاقات الإماراتية الهندية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / شارك معالي سعيد الهاجري وزير دولة، في حفل إطلاق كتاب "جسور عبر الخليج: إعادة صياغة العلاقات الهندية الإماراتية"، من تأليف السفير نافديب سوري، سفير جمهورية الهند السابق لدى دولة الإمارات.

وأكد معاليه في كلمته عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتقدم الكبير الذي شهدته الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.

كما أشاد معاليه بإسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية البناء على الإرث التاريخي المشترك لتعزيز التعاون في القطاعات المستقبلية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي.

وهنأ معاليه السفير نافديب سوري بمناسبة إطلاق الكتاب، مشيداً بدوره في توثيق تطور العلاقات الإماراتية الهندية، وإبراز أهمية هذه الشراكة الراسخة وإلهام الأجيال القادمة لمواصلة تعزيزها.