"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعيّن برنار كاري رئيساً تنفيذياً بالإنابة

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين برنار كاري رئيساً تنفيذياً بالإنابة، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة القرار خلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويأتي التعيين وفق بيان صادر اليوم، في إطار حرص الشركة على مواصلة تعزيز استقرارها المؤسسي، ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المصدّرين الإماراتيين، وتعزيز نمو التجارة الخارجية غير النفطية، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال برنار كاري، إن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الأولويات الاستراتيجية للشركة إلى نتائج ملموسة تخدم مجتمع الأعمال في الدولة، من خلال تطوير حلول مبتكرة لتأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المصدّرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية بثقة ومرونة.