كأس العالم للترايثلون للسيدات بدبي يفتح المشاركة للمبتدئات 6 ديسمبر

دبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلن كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي، عن فتح باب المشاركة أمام السيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، ولا سيما المبتدئات، مع تبقي أربعة أسابيع على انطلاق الحدث المقرر يوم 6 ديسمبر في حديقة شاطئ الممزر، بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة الذي يوفر بيئة مناسبة للاستعداد لخوض أول سباق ترايثلون.

وتقام البطولة بتنظيم مجلس دبي الرياضي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، وتعد الحدث الوحيد ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي المخصص بالكامل للسيدات، إذ تضم سباقات تناسب مختلف المستويات، من المبتدئات وحتى نخبة الرياضيات المحترفات.

ويتضمن برنامج البطولة سباق "سوبر سبرينت" المخصص للمبتدئات، ويشمل السباحة لمسافة 400 متر، والدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر، إلى جانب سباق "سبرينت" الذي يتضمن السباحة 750 متراً، والدراجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري 5 كيلومترات.

ويمكن المشاركة في السباقين بصورة فردية أو ضمن فرق التتابع التي تضم حتى ثلاث متسابقات، بما يتيح توزيع مراحل السباق بين المشاركات، ويشجع السيدات على خوض التجربة للمرة الأولى.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إن تحدي دبي للياقة يشجع على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، فيما تمنح بطولة كأس العالم للترايثلون للسيدات المشاركات هدفاً عملياً للعمل من أجله، مؤكداً أن تصميم السباقات يتيح للسيدات من مختلف الجنسيات ومستويات اللياقة البدنية خوض تجربة الترايثلون لأول مرة.

ودعا السيدات إلى استثمار الأسابيع المتبقية في بدء التدريبات والاستفادة من مرافق دبي الرياضية المتنوعة، تمهيداً للمشاركة في السباق يوم 6 ديسمبر.

ويشجع مجلس دبي الرياضي الراغبات في المشاركة على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، مع اتباع برنامج تدريبي تدريجي يشمل السباحة وركوب الدراجات والجري، إلى جانب الاستفادة من المواقع المخصصة لهذه الرياضات في مختلف أنحاء دبي، وفي مقدمتها شاطئ الممزر، ومضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، ومسار القدرة للدراجات الهوائية، وكايت بيتش، وحديقة بحيرة البرشاء، إضافة إلى الأندية والمجموعات الرياضية التي توفر تدريبات للمبتدئات.