اتصالات الإمارات تطلق منصة AI Marketing Hub للشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "اتصالات الإمارات"، اليوم، عن إطلاق AI Marketing Hub، منصة خدمة ذاتية متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تخطيط وإطلاق وتطوير الحملات الإعلانية الرقمية.

وبالتعاون مع شركة "Pixis" المتخصصة في تكنولوجيا الإعلان المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع منصة AI Marketing Hub بين الاستراتيجيات التسويقية وإنتاج المحتوى الإبداعي وإدارة الحملات وتحسين الأداء ضمن منصة واحدة، بما يساعد الشركات على تحقيق المزيد بموارد أقل. صُممت المنصة خصيصاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومدراء التسويق، ممن قد لا تتوفر لديهم خدمات الوكالات التسويقية المتخصصة أو فريق داخلي لشراء المساحات الإعلانية أو فريق متخصص في الإعلان.

وبالاعتماد على منظومة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، يمكن للمنصة إعداد استراتيجيات وخطط إعلامية مصممة بطريقة تتوافق مع أهداف الشركة وميزانيتها، وإنشاء مواد إعلانية مرئية ثابتة ومتحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإطلاق الحملات عبر منصات تشمل "Google Ads" و"Meta" و"TikTok" وبعد إطلاق الحملات، تواصل منصة AI Marketing Hub مراقبة الأداء وتحسين الأنشطة الإعلانية بشكل مستمر، إلى جانب توفير تقارير وتحليلات مباشرة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في اتصالات الإمارات: يتمثل التحدي بالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير الوقت والموارد والخبرات المتخصصة اللازمة للمنافسة بفاعلية عبر القنوات الرقمية، وهنا تأتي منصة AI Marketing Hub التي صُممت لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال جمع مختلف مراحل التسويق الرقمي ضمن تجربة واحدة.

ويساهم توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيلي في عمليات التسويق اليومية بمساعدة الشركات على الاستفادة من الفرص التسويقية بسرعة ودقة أكبر، والاستفادة بصورة أكثر من ميزانياتها، ودعم كوادرها لتخصيص المزيد من الوقت للتركيز على التطور والنمو".

وتُعد "Pixis" الشريك التكنولوجي المسؤول عن تطوير منصة AI Marketing Hub، حيث توفر تقنيات الواجهة الأمامية والخلفية للمنصة. وقد طُورت المنصة حصرياً لعملاء "اتصالات الإمارات" من قطاع الأعمال، لتجمع هذه القدرات ضمن تجربة متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجاتهم في مجال التسويق الرقمي.

وقال هاري فاليات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال في "Pixis": تجمع منصة AI Marketing Hub بين الاستراتيجية وإنتاج المحتوى الإبداعي وتنفيذ الحملات والتحسين المستمر لها ضمن منظومة عمل ذكية واحدة، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من تنفيذ أنشطتها التسويقية بسرعة وانضباط، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وهي قدرات كانت متاحة سابقاً للشركات الكبيرة فقط.

وصُممت منصة AI Marketing Hub لتقليل العقبات التي تحول دون الاستفادة من مزايا الإعلان الرقمي الاحترافي، وذلك من خلال إتاحة قدرات تسويقية بالمستوى الذي تستخدمه الشركات الكبيرة للشركات الأصغر حجماً، وهي قدرات ترتبط تقليدياً بفرق التسويق الكبيرة ووكالات التسويق المتخصصة ويمكن للشركات استخدام المنصة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ دون الحاجة إلى إدارة أدوات ومنظومات عمل متعددة، فيما يسهم التحسين المستمر للحملات في تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي اليومي.

كما ستوفر منصة AI Marketing Hub باقات اشتراك مرنة تتيح للشركات اختيار القدرات التي تتناسب مع احتياجاتها، وتوسيع نطاق استخدامها للمنصة بالتوازي مع نمو أعمالها.