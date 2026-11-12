شخبوط الطبية تعرض تجربة دمج الرعاية المدنية والعسكرية بالكونجرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / استعرضت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري، تجربتها في تعزيز التكامل بين منظومتي الرعاية الصحية المدنية والعسكرية، وتبادل الخبرات والكفاءات الطبية، وتوظيف التجارب العسكرية في تطوير الممارسات السريرية وطب الإصابات والطوارئ.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي للمدينة، إن "شخبوط الطبية" تستضيف عدداً من الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية العسكرية، بما يعزز التعاون المهني وتبادل الخبرات، من خلال مواءمة المؤهلات العلمية والمهنية، وتحديد نطاق الخدمات والصلاحيات الطبية، والاستفادة من الخبرات والمؤهلات المعادلة لدى الجانبين، بما يدعم كفاءة الممارسات الطبية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وأضاف أن الاستفادة من الخبرات العسكرية في التعامل مع الإصابات والحالات الطبية تسهم في تطوير الممارسات السريرية المدنية، من خلال التدريب والتعاون المهني، مشيراً إلى أهمية توسيع مجالات التكامل لتشمل الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين، وتطوير برامج التأهيل التكميلي والاعتراف بالمؤهلات المهنية المعادلة، بما يعزز كفاءة الكوادر الصحية وتبادل خبراتها.

وأوضح أن الخبرات العسكرية في التخطيط المسبق واستشراف السيناريوهات المحتملة وإدارة الطوارئ والأزمات أسهمت في تطوير جاهزية المنظومة الصحية المدنية وتعزيز قدرتها على الصمود والاستجابة، لافتاً إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تجسد نموذجاً للتكامل بين القطاعين، أسهم في تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجربة وتوسيع نطاق تطبيقها لدى مقدمي الخدمات الصحية على المستوى الدولي.