دبي تستضيف مؤتمر أمراض الأذن 2026 بمشاركة 100 متحدث وخمسة مؤتمرات تخصصية

دبي في 12 نوفمبر/ وام / انطلقت في دبي اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2026، ، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 متحدث، وبحضور يتجاوز 800 زائر ومشارك، ضمن برنامج علمي موسع يضم خمسة مؤتمرات تخصصية تحت مظلة واحدة.

حضر افتتاح المؤتمر، سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع الطبي، وممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية المحلية والدولية.

ويشهد الحدث هذا العام مشاركة أكثر من 55 علامة تجارية، إلى جانب 36 جلسة علمية، ومساحة عرض تبلغ حوالي 400 متر مربع، ليشكل منصة متعددة التخصصات تتيح للعاملين في القطاع الصحي تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطورات السريرية، وتعزيز التعاون في مجالات طب الأذن والأنف والحنجرة والسمع والتوازن وطب النوم.

واستكمالاً لدوره في دعم التعليم الطبي وتطوير تخصص طب الأذن والمجالات المرتبطة به، يشهد الحدث توسعاً في برنامجه من خلال جمع خمسة مؤتمرات تخصصية ضمن إطار علمي متكامل ، حيث تتضمن الدورة الحالية إلى جانب مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأنف والجيوب الأنفية، ومؤتمر دبي للسمعيات، ومؤتمر دبي للسمعيات العصبية، ومؤتمر دبي لطب النوم.

ويعكس هذا التوجه الطبي متعدد التخصصات الترابط بين عدد من المجالات الصحية، بدءاً من اضطرابات السمع والتوازن والحالات العصبية، وصولاً إلى أمراض الأنف والجيوب الأنفية والمشكلات المرتبطة بالنوم. ومن خلال جمع هذه التخصصات، يسعى المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعرفة والحوار بين مختلف التخصصات الطبية، وإتاحة فرص أوسع للتطوير المهني أمام العاملين في القطاع الصحي.

وأكد البروفيسور عبدالسلام المدني ،أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستضافة المؤتمرات الدولية وتعزيز التعاون العلمي، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، ومدعومة بشراكات قوية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية والقطاع الخاص.

وأوضح، أن دورة هذا العام من المؤتمر، تمثل محطة بارزة في مسيرته، إذ تضع معياراً جديداً من خلال جمع خمسة مؤتمرات تخصصية ضمن منصة علمية متكاملة. ويعكس هذا التوسع الدور المتنامي لدبي في تطوير المعرفة الطبية، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد نحو التميز في الرعاية الصحية ودعم الابتكار في القطاع الطبي.

وأضاف أنه مع مشاركة متخصصين من أكثر من 26 دولة، يشكل الحدث ملتقى دولياً للأطباء والباحثين وممثلي القطاع، لمناقشة الممارسات السريرية الحديثة والتطورات العلمية في هذه المجالات.

من جانبه قال الدكتور أحمد العمادي، رئيس المؤتمر، وأستاذ مشارك سريري في جامعة الشارقة، ورئيس جمعية الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة ، إن توسع مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2026 ليشمل خمسة مؤتمرات تخصصية يعكس الأهمية المتنامية للتعاون بين مختلف التخصصات الطبية في تطوير تشخيص وعلاج الحالات التي تؤثر في السمع والتوازن والأذن والأنف والحنجرة وصحة النوم.

وأشار إلى أن جمع هذه التخصصات ، يوفر فرصة قيمة للعاملين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات السريرية، واستكشاف أحدث المستجدات العلمية، ومناقشة الأساليب التي تسهم في الارتقاء برعاية المرضى. ويسعدنا استقبال نخبة من الخبراء من مختلف الدول في دبي، ضمن برنامج يجمع بين التبادل العلمي وفرص التعلم والتعاون المهني.

وأعربت الدكتورة سارة درويش، رئيسة مؤتمر دبي للسمعيات، رئيسة جمعية الإمارات للسمع ، عن سعادتها بجمع نخبة من أخصائيي السمعيات والمعالجين والباحثين وممثلي القطاع ، ضمن برنامج يركز على التعلم والتعاون وتبادل الأفكار ، مؤكدة أنه مع استمرار التطور في في مجال السمع والتوازن، تزداد أهمية الفرص التي تتيح للمتخصصين التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف أساليب جديدة.

ونوهت بأن برنامج 2026 صمم بعناية ليجمع بين المعرفة العلمية والرؤى السريرية العملية ، بهدف الجمع بين النقاشات العلمية والبرامج التخصصية ومشاركة الشركات إلى تعزيز التعاون بين المهنيين في القطاع الطبي والمؤسسات الصحية، ودعم التطور المستمر للمعرفة والممارسات السريرية.

ولفت الدكتور محمد الحمادي، رئيس مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأنف والجيوب الأنفية ومؤتمر دبي لطب النوم، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الكويت بدبي والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الشارقة ، إلى أن مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأنف والجيوب الأنفية ،سيسلط الضوء أبرز التطورات في رعاية أمراض الأنف والجيوب الأنفية، بما يشمل التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن، والعلاجات البيولوجية، والحالات التحسسية، وجراحات الجيوب الأنفية بالمنظار، وعمليات تجميل الأنف، مع التركيز على الأساليب المتطورة للتشخيص والعلاج. وستُستكمل هذه النقاشات بعروض تطبيقية تتيح للمشاركين التعرف إلى تقنيات ذات صلة بممارساتهم السريرية.

وأضاف أن مؤتمر دبي لطب النوم سيناقش انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم لدى البالغين والأطفال، وأساليب التشخيص، وخيارات العلاج الجراحية وغير الجراحية.

واستكمالاً لبرنامج المؤتمر التعليمي، سيتم تنظيم ورشة عمل تطبيقية على الجثث التشريحية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري في جامعة الشارقة ، وستركز الورشة على مجالين تدريبيين رئيسيين، هما جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية بالمنظار وجراحة تجميل الأنف (FESS)، ودورة تشريح العظم الصدغي ، حيث سيوفر البرنامج العملي للمشاركين فرصة إضافية لتعزيز معرفتهم التشريحية وتطوير مهاراتهم الجراحية من خلال تدريب تطبيقي متخصص.

ويتكامل المعرض المصاحب مع البرنامج العلمي للمؤتمر ، بمشاركة أكثر من 55 علامة تجارية ، بما يتيح للمشاركين التواصل مع الشركات التي تستعرض منتجات وتقنيات وحلولاً ذات صلة بمجالات عملهم وتخصصاتهم.

وينظم مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة".