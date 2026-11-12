فريق أبوظبي يعلن تشكيلته للمشاركة في بطولة العالم لزوارق "الإكس كات"

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تشكيلته للمشاركة في منافسات بطولة العالم لزوارق "الإكس كات" 2026، وذلك بالدفع بالثنائي الإماراتي راشد الطاير وماجد المنصوري لقيادة زورق "أبوظبي 5"، تحت الإشراف الفني لطالب الشحي، استعداداً لخوض جولة الفجيرة العالمية.

ويضم الفريق راشد الطاير، صاحب الخبرة في المشاركات الدولية بسباقات الزوارق السريعة، والذي يعد من أبرز المتسابقين الإماراتيين في هذه الرياضة، إلى جانب ماجد المنصوري، الذي بدأ مسيرته الرياضية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وشارك في منافسات الدراجات المائية والفورمولا والزوارق البحرية، وصولاً إلى البطولات العالمية.

وسبق للثنائي الطاير والمنصوري تحقيق عدد من النتائج البارزة، من بينها الفوز بالسباق الختامي لبطولة العالم لزوارق "الإكس كات" عام 2021.

ويتولى طالب الشحي الإشراف الفني على الفريق، من خلال متابعة الجوانب الفنية والتنسيق بين المتسابقين وفرق الدعم، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفريق للمنافسات.

وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الفريق يثمن دعم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثقته في أبطال الفريق، وإتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلى المنافسات العالمية.

وقال إن راشد الطاير وماجد المنصوري يمتلكان خبرة كبيرة وتفاهماً داخل الزورق، معرباً عن ثقته في قدرتهما، إلى جانب الإشراف الفني لطالب الشحي، على تقديم مشاركة تعكس مكانة فريق أبوظبي، وتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

وأضاف أن الفريق يدخل جولة الفجيرة بطموح المنافسة على المراكز الأولى، مستنداً إلى خبرات كوادره الوطنية وسجله في بطولات الزوارق السريعة.