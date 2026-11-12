"آسيان تيرمينالز" تحصل على تجديد امتياز تشغيل ميناء مانيلا الجنوبي

مانيلا في 12 نوفمبر/ وام / حصلت شركة "آسيان تيرمينالز" الشريك الاستراتيجي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في الفلبين، على تجديد امتيازها لتشغيل ميناء مانيلا الجنوبي وتطويره لمدة 25 عاماً، بما يعزّز التزامها طويل الأجل بدعم التجارة والنمو الاقتصادي في الفلبين.

وتم توقيع اتفاقية تجديد الامتياز مع هيئة الموانئ الفلبينية‎، على أن تسري من مايو 2038 حتى مايو 2063، بما يوفّر إطاراً مستقراً على المدى الطويل لمواصلة تطوير وتحديث أحد أبرز المنافذ التجارية الدولية في الفلبين.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الفلبين تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو على المدى الطويل، وتؤدي دوراً مهماً في التجارة الإقليمية والعالمية، ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات استثمارات مستدامة في بنية تحتية عالمية المستوى تعزز القدرة التنافسية وتربط الشركات بالأسواق الدولية، وفي هذا الإطار، يُوفر تجديد اتفاقية الامتياز هذه الثقة اللازمة للتخطيط والاستثمار على مدى العقود المقبلة، ويعكس تطلعات مجموعة موانئ دبي العالمية نحو المستقبل الاقتصادي للفلبين، والتزامنا ببناء شراكات راسخة وطويلة الأمد تسهم في تمكين التجارة ودعم النمو المستدام.

وقال جيسون فارساميديس، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" آسيا والمحيط الهادئ، إن تجديد امتياز ميناء مانيلا الجنوبي يمثّل تأكيداً قوياً لسجل أداء شركة "آسيان تيرمينالز" والشراكة طويلة الأجل التي بنتها مع هيئة الموانئ الفلبينية، فعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أدت الشركة دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة في الفلبين، وتوفر هذه الاتفاقية أساساً متيناً للبناء على هذا الإرث.

وأضاف: بصفتنا شركاء لها، ينصب تركيزنا الآن على المرحلة المقبلة من تطوير أعمال "آسيان تيرمينالز"، بما يشمل الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية الأكثر استدامة، لضمان استمرار القدرة التنافسية لميناء مانيلا الجنوبي وكفاءته التشغيلية واستجابته للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.

ويتمثّل أحد المحاور الأساسية لهذا الالتزام في تهيئة ميناء مانيلا الجنوبي لمتطلبات المستقبل، بما يتيح له الاستجابة بصورة استباقية للتغيّرات في أنماط التجارة، وتزايد أحجام البضائع، والاحتياجات المتطوّرة لخطوط الشحن البحري والمستوردين والمصدّرين ومجتمع الخدمات اللوجستية الأوسع.شمل ذلك توسيع القدرة الاستيعابية، واستخدام معدات مناولة البضائع الأكثر مراعاةً للبيئة وكفاءةً في استهلاك الطاقة، وزيادة الاعتماد على الأتمتة، وتبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة لتقديم حلول متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية أكثر أماناً وذكاءً واستدامة للمتعاملين.

وخلال الأربعين عاماً الماضية، استثمرت شركة "آسيان تيرمينالز" أكثر من 42 مليار بيزو فلبيني في تطوير مرافق موانئها في الفلبين وتحديثها، وأسهمت هذه الاستثمارات في مناولة نحو 30 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، و75 مليون طن متري من البضائع غير المعبأة في حاويات، ونقل 70 مليون مسافر عبر عملياتها.