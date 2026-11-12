غرف دبي وجامعة تورنتو تطلقان برنامج الذكاء الاصطناعي للشركات العائلية

دبي في 12 نوفمبر/ وام / وقعت غرف دبي اتفاقية تعاون مع جامعة تورنتو الكندية، ممثلةً بكلية روتمان للإدارة، والتي تعتبر من أبرز الجامعات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لإطلاق برنامج تنفيذي متخصص يهدف إلى تمكين قادة الشركات العائلية في دبي من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أعمال شركاتهم، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها، ودعم استدامتها عبر الأجيال.

وخلال زيارة وفد غرف دبي إلى كندا برئاسة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم توقيع الاتفاقية من قبل سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وجوزيف ميلنر، الأستاذ والعميد بالإنابة في كلية روتمان للإدارة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل فرصة استراتيجية للشركات العائلية في دبي لتعزيز إنتاجيتها وتطوير نماذج أعمالها وفتح آفاق جديدة للنمو، بما يدعم تنافسيتها واستدامتها عبر الأجيال، وتكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة لقدرتها على دعم اتخاذ القرار، وتطوير العمليات، وحفظ المعرفة المؤسسية المتراكمة وتيسير انتقالها بين الأجيال، مع الحفاظ على القيم التي تشكل أساس نجاح الشركات العائلية.

وأضاف: نحرص على تمكين قادة الشركات العائلية وقيادات الجيل القادم من المعارف والمهارات العملية التي تساعدهم على قيادة التحول التقني وربطه بأولويات شركاتهم على المدى الطويل، ويعكس تعاوننا مع كلية روتمان للإدارة التزامنا بتوسيع الشراكات المعرفية الدولية لتأهيل قادة أعمال قادرين على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقات تحقق قيمة ملموسة مما يعزز مساهمة الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وقال جوزيف ميلنر، الأستاذ والعميد بالإنابة في كلية روتمان للإدارة: يسعدنا التعاون مع غرف دبي لمساعدة قادة الشركات العائلية على استكشاف سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة لتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية، وترسيخ مقومات نجاح شركاتهم على المدى الطويل وعبر الأجيال. ونرى في هذه المبادرة أساساً مهماً لتوسيع آفاق التعاون مع غرف دبي في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع كلية روتمان للإدارة في جامعة تورنتو، برنامج "الذكاء الاصطناعي المساعد لقادة الشركات العائلية"، الذي يستهدف قادة الشركات العائلية وقيادات الصف الثاني بالشركات العائلية.

ويركز البرنامج على ربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأولويات الاستراتيجية لهذه الشركات، بما يدعم نموها طويل الأمد، ويعزز الحوكمة ونقل المعرفة المؤسسية بين الأجيال وإعداد القيادات المستقبلية.

ويمتد البرنامج على مرحلتين؛ تتضمن الأولى تدريباً حضورياً في دبي، يجمع بين الجلسات التفاعلية ودراسات الحالة وورش العمل التطبيقية، فيما تشمل المرحلة الثانية ثلاثة أيام في تورنتو، تتيح للمشاركين الاطلاع ميدانياً على تجارب شركات ومؤسسات في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها وحوكمتها.

ويتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية تشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي، وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وفرص توظيفها لتحقيق قيمة للأعمال، وتصميم حالات استخدام ذات أثر ملموس، وتطوير خطط التنفيذ والحوكمة وقياس النتائج، إلى جانب الزيارات الميدانية والتعلم من التجارب العملية.

ويولي البرنامج اهتماماً بالخصائص التي تميز الشركات العائلية، من خلال تناول سبل تبني التقنيات الحديثة مع الحفاظ على القيم والثقافة المؤسسية، وحماية سرية البيانات، وتعزيز الثقة، ودعم استمرارية الأعمال. كما يساعد المشاركين على تقييم فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وفقاً لأثرها المتوقع، وقابليتها للتنفيذ والتوسع، والمخاطر المرتبطة بها.

ويعمل المشاركون خلال مراحل البرنامج على تطوير تطبيقات مرتبطة بتحديات أو فرص فعلية في شركاتهم، وصولاً إلى إعداد خطط تحدد أولويات التنفيذ ومتطلبات الجاهزية المؤسسية وآليات الحوكمة وقياس الأثر.

وتتيح المرحلة الميدانية في تورنتو إثراء هذه الخطط بالدروس المستفادة من تجارب المؤسسات التي توظف الذكاء الاصطناعي في عملياتها.