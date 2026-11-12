لجنة استشاري الشارقة تحدد أولويات تطوير التعليم والثقافة والإعلام والشباب

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر المجلس، أولويات عملها للمرحلة المقبلة، في إطار أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، مستعرضةً مسارات عملها البرلماني وخططها الرامية إلى متابعة تطوير القطاعات الداخلة ضمن اختصاصاتها.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود لجان المجلس الاستشاري في تفعيل اختصاصاته البرلمانية ومتابعة السياسات والخطط المرتبطة بالتنمية في إمارة الشارقة، من خلال دراسة الموضوعات ذات الصلة بقطاعات التعليم والثقافة والإعلام والشباب، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم بناء مجتمع معرفي وثقافي ويواكب تطلعات الأجيال.

ترأست الاجتماع شيخة علي النقبي رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وهم يوسف محمد المزروعي مقرر اللجنة، وكلثم سيف الطنيجي، وموزة معضد بن هويدن، والدكتور أحمد صالح النقبي، ومحمد علي المناعي، وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة عبدالعزيز بن خادم، وعبدالله الصوفي، والعنود الحميدي.

وتناول الاجتماع حصيلة ما أنجزته اللجنة خلال الدورات البرلمانية الثلاث السابقة، إلى جانب مناقشة التوجهات المقترحة لأعمالها في الدورة الحالية، بما يعزز دورها في متابعة قضايا التعليم بمختلف مراحله، والاهتمام بقطاعات الثقافة والإعلام والتراث والآثار، فضلاً عن دعم الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في مسيرة التنمية المجتمعية.

وأكدت شيخة علي النقبي، رئيسة اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وفق رؤى تستجيب لاحتياجات القطاعات المعنية وتواكب تطلعات إمارة الشارقة التنموية، مشيرةً إلى أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع الجهات المختصة، والوقوف على واقع الخدمات والتحديات المرتبطة بها، بما يسهم في بلورة مقترحات وتوصيات تعزز كفاءة الأداء وتدعم التكامل بين المؤسسات.