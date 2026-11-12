الثقافة والسياحة بأبوظبي تعلن الفائزين بمسابقة بيت الحرفيين للتصميم الثانية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة مبادلة، أسماء الفائزين في النسخة الثانية من "مسابقة بيت الحرفيين للتصميم"، التي تهدف إلى صون الحرف الإماراتية التقليدية وإبرازها من خلال تصاميم معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار.

وفازت بالمركز الأول جود ملحس عن عملها "ميلة"، ووفاء الشامسي عن عملها "نورتونا"، فيما حلت بالمركز الثاني رشا سفاريني عن عملها "بوف"، وعمشاء الهاجري عن عملها "تكوينات السدو".

وشهدت المسابقة مشاركة فنانين ومصممين وطلبة من مؤسسات التعليم العالي بالدولة، ضمن ثلاث فئات شملت تصميم الأثاث والمنتجات وفن الديكور، حيث استلهم المشاركون أعمالهم من الحرف الإماراتية، ومنها السدو والخوص والتلي وصناعة السفن التقليدية.

وتأتي المسابقة ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم المواهب الإبداعية وتعزيز استدامة الحرف التقليدية، ونقل الموروث الثقافي الإماراتي إلى الأجيال القادمة.