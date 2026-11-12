نهيان بن مبارك وخليفة بن طحنون بن محمد يشهدان احتفال جامعة الإمارات بيوبيلها الذهبي

العين في 12 نوفمبر/ وام / شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الاحتفال الذي أقامته جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوبيلها الذهبي، في مقر المعهد الإسلامي في منطقة العين، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على تأسيس الجامعة الوطنية الأم، واستذكاراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات والإسهامات في دعم منظومة التعليم العالي وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات منذ عام 1976.

وكرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بوشاح اليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لإسهاماته الممتدة في مسيرتها؛ إذ تولى منصب الرئيس الأعلى للجامعة على مدى ثلاثة عقود، من عام 1983 إلى عام 2013، وأسهم خلال تلك الفترة في دعم تطورها الأكاديمي وتعزيز مكانتها مؤسسةً وطنيةً رائدةً في منظومة التعليم العالي بالدولة.

وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل: يُشرِّفني في البداية أن أتقدَّم بفائق الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، وذلك لاهتمامه بهذا اللقاء، وحرصه الكبير على تأكيد مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة المجتمع، وذلك في إطار ما لدى سموّه من رؤية واضحة، وعزم أكيد، وعطاء مخلص ومتزايد، في كافة مجالات تنمية المجتمع ورفعة الإنسان، في منطقة العين وفي الدولة كلها. جزاه الله عن ذلك كله خير الجزاء.

وأضاف معاليه: أتقدَّم كذلك بخالص التحية إلى معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، شاكراً لمعاليه تشريفه لهذا الحفل، ممثّلاً لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ومقدِّراً ما يحمله ذلك من مشاعر طيبة، ومعانٍ صادقة وحقيقية، كما أتقدَّم إلى معالي زكي أنور نسيبة بالشكر والامتنان لكلماته الطيبة، وأُقدِّر له كثيراً ما يبذله من جهود مخلصة، كي تكون جامعة الإمارات دائماً جامعة عالمية مرموقة، بكل المقاييس.

وتابع معاليه: ويسعدني أن أعبِّر لكم جميعاً عن شكري الجزيل لهذا التكريم الذي أوليتموني إيّاه، وعن اعتزازي البالغ بهذا الوشاح الذهبي الذي منحته لي هذه الجامعة العزيزة، التي هي الآن الصرح الرائد للتعليم والبحث، والابتكار والإبداع، في دولتنا الغالية.

/// وأكَّد معاليه أن ما يبعث على الاعتزاز حقاً أنَّ جامعة الإمارات، في عامها الخمسين، إنما تقف الآن وهي أكثر قوة في مسيرتها، وأعمق اعتزازاً بإنجازاتها، واسمحوا لي هنا أن أشير إلى أنَّ شيئاً من ذلك لم يكن ليحدث، لولا الرؤية الحكيمة لمؤسِّس الدولة، ومؤسِّس الجامعة، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، ودعمه القوي لها، واهتمامه العميق بمسيرتها. إنَّ هذا الدعم، وذلك الاهتمام، قد استمرا ولله الحمد، من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وهو الذي يؤكِّد دائماً أنَّ التعليم الجامعي الجيد عامل مهم وأساسي لتحقيق التنمية البشرية الناجحة في كافة ربوع هذا الوطن العزيز. إنَّ لكم جميعاً أن تفتخروا بثقة صاحب السموّ رئيس الدولة في جامعة الإمارات، وحرصه على تعميق دورها في المجتمع، وعلى أن تكون باستمرار على مستوى من التطوُّر والنماء يليق بطموحات الوطن وتطلُّعات أبنائه وبناته.

/// وأشار معاليه إلى دعم القيادة الرشيدة للجامعة، قائلاً إنَّ هذا الدعم الذي تحظى به الجامعة من قِبل صاحب السموّ رئيس الدولة، إنما يمتد كذلك ليتجسَّد فيما تحظى به الجامعة بفضل الله من تأييد قيادة الدولة لها، واعتزاز أفراد المجتمع بها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تظلَّ الجامعة عند حُسن ظن الجميع بها، جامعة ناجحة، تسهم في تشكيل غدٍ مشرق، ومستقبلٍ مأمول، في إماراتنا الحبيبة، بإذن الله.

وقال معاليه: لقد كانت السنوات الثلاثون التي قضيتها في خدمة هذه الجامعة سنوات جديرة بالتأمُّل والاعتبار بالنسبة لي، لأنني تشرَّفت خلالها بالعمل مع إخوة أعزّاء في أسرة الجامعة، من أجل إرساء المسيرة على أسس قوية ومتينة، وحقَّقنا معاً الكثير والوفير لخدمة الإمارات العزيزة. إنني فخور جداً بأنَّ الجامعة اليوم، وعن حقٍّ، هي جامعة للحاضر، وجامعة للمستقبل، هي مصدر خيرٍ عميم للوطن، ومورد عطاء لأبنائه وبناته، وموضع احترام من الجميع، تقديراً لجهودها، واعترافاً بإسهاماتها وإنجازاتها.

وأضاف معاليه: وإنه لأمر مبهِج حقاً أن أتلقّى اليوم تكريم هذه الجامعة المرموقة لي، وهو تكريم أحترمه وأقدّره، وأنتهز هذه الفرصة لأقدِّم شكري وامتناني لمعالي زكي أنور نسيبة، ولكافة العاملين بالجامعة، وأتمنّى لكم جميعاً دوام التوفيق، واثقاً بإذن الله من أنَّ حماستكم لمستقبل الجامعة، وثقتكم بمسيرتها، وعملكم الدائم، وسعيكم المستمر نحو الارتقاء بكافة جوانب العمل بها، هي كلها وبإذن الله الطريق الأكيد لتحقيق رؤية الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد مؤسِّس الجامعة، ورؤية صاحب السموّ رئيس الدولة، بل وكذلك رغبة الأصدقاء والمحبّين للجامعة، في أن تكون الجامعة، وبالفعل، ضمن جامعات الصف الأول في العالم.

وقال معاليه: مرة أخرى، أشكركم على تكريمي بالوشاح الذهبي للجامعة، وتمنياتي الطيبة لكم جميعاً بالنجاح في الحاضر والمستقبل، من أجل أن تكون جامعة الإمارات جامعة متميزة ومتطوّرة على الدوام، وأرجو أن تتقبّلوا منّي فائق التهنئة بمناسبة دخول الجامعة في عامها الخمسين، تحوط بها عناية الله، وتشملها رعايته، وتدعمها توقُّعات القيادة وطموحاتها، ويعتز بها الطلبة والخريجون منها، وترتبط بها مؤسسات المجتمع على نحوٍ وثيق.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: إنني اليوم على يقين تام بأنَّ جامعة الإمارات العربية المتحدة سوف تظلُّ دائماً وهي تسترشد في عملها بمقولة المغفور له الوالد المؤسِّس الشيخ زايد، من أنَّ التعليم مصباح يضيء الطريق في الظلام. رحمك الله يا زايد الخير، إنَّ الجامعة التي هي إحدى ثمار غرسك الطيب في دولة الاتحاد، كانت دائماً ولا تزال، وهي تحافظ على ضوء هذا المصباح ساطعاً وقوياً، لأجيال الوطن، وللمجتمع والدولة، في الحاضر والمستقبل.

ونوّه معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بأهمية الدور الذي اضطلعت به جامعة الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، من خلال إعداد أجيال من الكفاءات والقيادات الوطنية المؤهلة، وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسية الدولة ويدعم تطلعاتها المستقبلية.

وألقى معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية للحفل، مستلهماً رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس أول جامعة وطنية تتيح لأبناء الإمارات فرص التعليم العالي، وتعدّهم للمشاركة في بناء دولتهم وتحمّل مسؤولياتها.

وأكد معاليه أن اجتماع أجيال الجامعة وقياداتها وشركائها في يوبيلها الذهبي يعكس المكانة التي تحتلها الجامعة في الذاكرة الوطنية، وما نشأ عبر عقودها الخمسة من روابط وثيقة بينها وبين مؤسسات الدولة والمجتمع.

حضر الاحتفال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة، وكبار المسؤولين ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وممثلي مختلف مؤسسات الدولة.

وعلى مدى خمسين عاماً، شكّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة صرحاً أكاديمياً وطنياً أسهم في إرساء دعائم التعليم الجامعي في الدولة، ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية في تخصصات متنوعة، إلى جانب دورها في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات الأكاديمية وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بما يواكب الأولويات الوطنية والمتغيرات العالمية.

ويجسّد الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة محطة مهمة في مسيرتها الممتدة، وفرصة للاحتفاء بإرثها الأكاديمي والتعليمي، وتقدير جهود الأجيال التي أسهمت في تأسيسها وتطويرها، واستحضار دورها المتواصل في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم والبحث والابتكار.