جلفار تسجل 89 مليون درهم أرباحاً من العمليات المستمرة في تسعة أشهر

رأس الخيمة في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققة نمواً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في مستويات الربحية من العمليات المستمرة، بما يعكس التقدم في الأداء التشغيلي للشركة وفاعلية المبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي.

وسجلت الشركة إيرادات من العمليات المستمرة بلغت 906 ملايين درهم، بنمو نسبته 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 23.5% ليصل إلى 394.3 مليون درهم، كما حققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 90.3% لتبلغ 126 مليون درهم، فيحين ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 89 مليون درهم.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع إيرادات الشركة من العمليات المستمرة إلى 906 ملايين درهم، مقارنة مع 797.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعة بتحسن الأداء في السوق الإماراتية والأسواق الدولية الأخرى.

وشمل النمو المسجل تأثير اختلاف توقيت تسجيل المبيعات بين الأرباع المالية، في أعقاب الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب بعض عمليات البيع غير المتكررة، وباستبعاد أثر هذه العمليات بلغ معدل النمو الأساسي للإيرادات 6.4%.

وسجلت الأسواق الدولية الأخرى نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 28.6% لتصل إلى 335 مليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات السوق الإماراتية بنسبة 9% لتبلغ 340.7 مليون درهم، كما حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نمواً بنسبة 2.4% لتصل إيراداتها إلى 230.3 مليون درهم، وجاء هذا الأداء رغم التحديات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمواد الخام، وأسهمت مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مزيج المنتجات والإدارة الفاعلة للمخاطر، وتنويع مصادر التوريد في دعم أداء الشركة وتعزيز قدرتها على التعاملمع هذه التحديات.

وعلى صعيد الربحية، ارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 23.5% ليصل إلى 394.3 مليون درهم، مقارنة مع 319.3 مليون درهم خلال الفترةالمقابلة من عام 2025، مدعوماً بتحسن مزيج المنتجات وتطبيق إجراءات لتعزيزالكفاءة التشغيلية، ما أسهم في امتصاص جزء من الضغوط التضخمية.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المستمرة بنسبة 90.3% لتصل إلى 126 مليون درهم، مقارنة مع 66.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار التحسن في الأداء التشغيلي الأساسي للشركة.

وحقق صافي الربح من العمليات المستمرة ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ 89 مليون درهم،مقارنة مع 8.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل.

في المقابل بلغ إجمالي صافي ربح الشركة 87.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 138.2 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي تضمنت أرباحاً رأسمالية صافية غير متكررة بقيمة118.7 مليون درهم، ناتجة عن التخارج من شركة صيدليات زهرة الروضة ذ.م.م، وهو ما انعكس على ارتفاع صافي الربح المسجل خلال فترة المقارنة.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز مركزها المالي، حافظت "جلفار" على استقرار وضعها التمويلي عقب استكمال عملية إعادة هيكلة الديون خلال عام2025، حيث بلغ إجمالي القروض والالتزامات الأخرى التي تحمل فوائد 263.8 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.0469 مليار درهم، مقارنة مع 959.8 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، وفي مؤشر إيجابي على تحسن الأداء المالي، تراجعت الخسائر المتراكمة إلى 74 مليون درهم، مقارنة مع 163 مليون درهم في بداية العام، مدعومة بالأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "جلفار": تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التقدم المستمر الذي تحرزه جلفار في تعزيز أعمالها وترسيخ أسس نموها المستقبلي، فقد حققنا نمواً في أسواقنا الرئيسية، وتحسناً ملحوظاً في مستويات الربحية، وتعزيزاً لحقوق الملكية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولوياتنا الاستراتيجية، تؤكد هذه النتائج فاعلية التنفيذ المنضبط لخططنا، وتوفر قاعدة متينة لدعم النمو المستدام للشركة على المدى الطويل.