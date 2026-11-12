نهيان بن مبارك يفتتح الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات - أبوظبي، الذي تنظمه شركة "آر إكس - RX" في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر على مدى خمسة أيام، من 11 إلى 15 نوفمبر 2026.

وعقب الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في أرجاء المعرض، التقى خلالها عدداً من العارضين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، واطّلع على أحدث تصاميم المجوهرات والساعات الفاخرة. وأشاد معاليه بتنوّع المعروضات وجودة تصاميمها وما تعكسه من مهارة حرفية وابتكار، مثمّناً حسن تنظيم المعرض وجهود القائمين عليه في جمع المواهب الإماراتية والإقليمية إلى جانب دور المجوهرات والساعات العالمية.

ويجمع المعرض السنوي أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، ويتيح لزواره الاطلاع على تشكيلات المجوهرات وتصاميم الساعات المحلية والإقليمية والدولية.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة عدد من العارضين للمرة الأولى وعودة علامات شاركت في دورات سابقة وتضم قائمة المشاركين «لوزان للمجوهرات»، و«رورا للمجوهرات»، و«سوليتير جويلز»، و«مجوهرات كرايدي»، و«هاسباني جيويلي»، و«تاباريني»، و«كوستيس فاين جيويلري»، و«ساعات كراتيستوس»، إلى جانب نخبة من الدور المحلية والعالمية.

وتتضمن فعاليات المعرض «جوائز إبداع»، التي أطلقتها الفنانة الإماراتية المتخصصة في صياغة المجوهرات عزة القبيسي، وتحتفي بالمصممين الواعدين والمرموقين عبر تسع فئات، من بينها فئتان تُطرحان للمرة الأولى في دورة عام 2026، هما «تصميم المجوهرات الرجالية» و«تصميم مجوهرات الزفاف».

ويضم جناح المجوهرات المستدامة علامات «ثانغالس للمجوهرات»، و«ديو كارات للمجوهرات»، و«عمار للمجوهرات»، و«ذا دياموند جاردن»، و«جاما جويلز»، و«جيم إكسبيرينس»، التي تستعرض دور اختيار المواد الخام والحرفية العالية والتصميم المدروس في تبنّي ممارسات أكثر مسؤولية في صناعة المجوهرات.

ويستعرض المعرض أبرز اتجاهات تصميم الساعات لعام 2026، ومنها الموانئ بألوان الباستيل المستوحاة من الحلوى، والموانئ باللونين الأخضر والأزرق، والتصاميم المصنوعة من البلاتين والمرصّعة بالألماس، والساعات التي تُقدَّم بوصفها قطعاً فنية قابلة للارتداء. وتشمل المعروضات ساعات «كراتيستوس» من «كوستيس»، التي يقتصر إصدارها على 323 قطعة من كل طراز.

وتقدّم العلامات المحلية والإقليمية تشكيلات من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، إلى جانب تصاميم معاصرة تعكس ثراء ثقافة المجوهرات في المنطقة. كما يشهد المعرض سلسلة من ورش العمل المصاحبة لـ«جوائز إبداع»، يقدّمها كلٌّ من أكاديمية الذهب الأحمر، ومؤسسة «FIA» بالتعاون مع عزة القبيسي، وسلام سويد، والمعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI).

وقالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في معرض المجوهرات والساعات: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واصل معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي تسليط الضوء على الإبداع والحرفية العالية اللذين يمتلكهما قطاع المجوهرات والساعات عالمياً. ويسعدنا افتتاح الدورة 33 من المعرض، والتي تجمع المواهب الإبداعية في دولة الإمارات إلى جانب أبرز العلامات التجارية العالمية.

وأضافت: مع مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، نفخر بتوفير تجربة فريدة لزوارنا لاستكشاف تشكيلات حصرية، والتعرف على المبدعين الواعدين إقليمياً ودولياً، والمشاركة في حوارات ملهمة مع نخبة الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع.

وتواكب دورة عام 2026 تنامي مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفخامة والإبداع، من خلال جمع كبرى العلامات المحلية والدولية في قطاعات الذهب والمجوهرات والألماس والساعات.

ويستقبل المعرض زواره حتى 15 نوفمبر 2026 في القاعات من 1 إلى 3 بمركز أدنيك أبوظبي، على شارع الخليج العربي، يومياً من الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً. ويمكن للزوار التسجيل مجاناً للاطلاع على أحدث قطع المجوهرات والساعات والعروض الحصرية عبر الموقع الرسمي للمعرض.