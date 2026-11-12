أبوظبي تستضيف الدورة الـ14 من مؤتمر الإمارات للأورام

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / تنطلق غداً في أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام، الذي ينظمه مستشفى توام – صحة، من 13 إلى 15 نوفمبر الحالي، بمشاركة خبراء ومتخصصين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

ويناقش المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "توظيف الابتكار في تقديم رعاية متكاملة لمرضى السرطان"، أحدث التطورات العلمية والعلاجية في مجال الأورام، وسبل توظيفها في تطوير القرارات الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب تنسيق الخطط العلاجية بين التخصصات المختلفة.

ويتضمن البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أيام، جلسات حول طب الأورام الدقيق والفحوص الجينومية، ودور المعلومات المتعلقة بالخصائص الجينية للأورام في تحديد الخيارات العلاجية، فضلاً عن العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية "CAR-T"، الذي يعتمد على تعديل الخلايا المناعية في المختبر لتتمكن من استهداف الخلايا السرطانية، ومستجدات العلاج الإشعاعي بالبروتونات والأيونات.

ويتناول المؤتمر معايير الجودة والسلامة في رعاية مرضى السرطان، وآليات ضمان الجودة في العلاج الإشعاعي، وتطبيق التطورات العلاجية وفق الممارسات الإكلينيكية المعتمدة.

وقال الدكتور خالد سعيد بلعراج، رئيس المؤتمر في دورته الرابعة عشرة ورئيس قسم الأورام في مستشفى توام – صحة، إن البرنامج يجمع بين التطورات العلاجية وموضوعات الجودة والسلامة وتجربة المريض، مع التركيز على دراسة الأدلة العلمية الجديدة في ضوء احتياجات المرضى، وإشراك مختلف التخصصات المعنية بمسار الرعاية في تبادل الخبرات ومناقشة القرارات الطبية المرتبطة بالممارسة اليومية.

ويخصص المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان "آفاق الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان"، إلى جانب جلسات تتناول أدوار الصيدلة والتمريض والمهن الصحية المساندة والرعاية التلطيفية، ومساهمات هذه التخصصات في مختلف مراحل تقديم الرعاية للمرضى.

ويتضمن البرنامج مناقشات لحالات طبية معقدة وورش عمل لبحث الأسئلة الإكلينيكية والتحديات العملية، فضلاً عن جلسات لعرض الملخصات البحثية ومناقشة نتائج الدراسات مع المشاركين.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن برامج التعليم المهني التي ينفذها مستشفى توام – صحة، لربط الخبرات الإكلينيكية المحلية بالتجارب الإقليمية والدولية، وتطوير كفاءات المتخصصين في مجال رعاية مرضى السرطان في أبوظبي ودولة الإمارات.