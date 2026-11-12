"وزير الصحة": الجاهزية والاستعداد الصحي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الأمن الصحي ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني، إذ تتطلب التحديات الصحية الكبرى التي تمس حياة أفراد المجتمع واستمرار الخدمات الأساسية استجابة متكاملة على مستوى الحكومة، مشدداً على أن الجاهزية المستدامة تعني القدرة على الحفاظ على الرعاية الأساسية خلال حالات الطوارئ، والاستعداد في الوقت نفسه لأي تحديات مستجدة فور ظهورها، بما يحفظ صحة وسلامة المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية "الصحة في صميم المرونة الوطنية"، التي أقيمت ضمن أعمال الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026، بمشاركة معالي بودي غونادي صادقين، وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، واللواء الركن الدكتورة عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع، رئيس اللجنة الدولية للطب العسكري، بحضور نخبة من القيادات الصحية العسكرية والمدنية.

وناقشت الجلسة سبل الاستعداد للتحديات المستجدة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المدنية والعسكرية، والحفاظ على استمرار الرعاية الأساسية خلال الأزمات، بما يعكس أهمية تبادل الخبرات الدولية في بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ.

وأوضح معاليه أن الأمن الصحي يتطلب حماية أفراد المجتمع مع الحفاظ على توفر الخدمات التي يعتمدون عليها، مشيراً إلى أن المستشفيات وسلاسل الإمداد الطبي وأنظمة المعلومات الصحية تمثل بنية تحتية حيوية، وأن أي هجوم إلكتروني على أي منشأة صحية قد يمس سلامة المرضى، حيث أن فقدان الوصول إلى السجلات والأنظمة الأساسية يؤخر الرعاية، ما يجعل حماية هذه الأنظمة جزءاً من حماية الإنسان.

وقال إن دولة الإمارات تمتلك خططاً وطنية متعددة القطاعات للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية وحوادث الإصابات الجماعية وحالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنسيق تطبيقها، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ الصحية استجابت فوراً مع بدء الأزمة الإقليمية في 28 فبراير، وحافظ مقدمو الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص على توفر الرعاية العاجلة والحرجة والروتينية، مع التفعيل السريع لخدمات الصحة النفسية.

وأشار معاليه إلى أن الجهات الصحية تعاملت في مايو الماضي، بالتزامن مع الاستجابة للوضع الإقليمي، مع احتمالات دخول حالات من فيروس هانتا والإيبولا إثر تفشيهما خارج الدولة، عبر تقييم المخاطر المحتملة، ومراجعة الجاهزية في منافذ الدخول، والتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تُسجَّل أي حالة مؤكدة في الدولة، بفضل منظومة صحية ونهج حكومي متكامل يعمل بكفاءة وفاعلية، ويستبق المخاطر الصحية قبل تحولها إلى تحديات تمس المجتمع.

وأضاف معاليه أن القرار الأول في أي أزمة هو تحديد الخدمات التي يجب ألا تتوقف، مثل غسيل الكلى ورعاية الأمومة والأدوية الأساسية، مثمّناً جهود مؤسسة الإمارات للدواء وشركائها في الحفاظ على توفر الأدوية رغم الضغوط على سلاسل الإمداد، وجهود الكوادر الصحية التي تكيّفت بسرعة وواصلت رعاية المرضى بتفانٍ، مؤكداً أهمية دمج الرعاية الافتراضية ضمن الرعاية الاعتيادية لضمان استمرار المتابعة عند تعذر التنقل.

ولفت معاليه إلى أن أهم درس من التجربة الإماراتية هو بناء العلاقات بين الجهات المعنية واختبارها عملياً قبل وقوع الأزمة، وأن أفراد المجتمع هم الشريك الأهم في تجاوزها، مشيراً إلى أهمية وصول تنبيهات الإنذار المبكر للهواتف المتحركة بما فيها هواتف الزوار، ومشاركة إرشادات عملية لدعم الصحة النفسية للأسر، داعياً إلى إدراج الدروس المستفادة في الخطط، وتحديد المسؤوليات، واختبار الجاهزية عبر تمارين مشتركة تضمن نجاح التغيير المستهدف.

وقال: تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في ترسيخ مكانة الصحة ركيزةً أساسية للمرونة الوطنية، عبر منظومة متكاملة تتشارك فيها الجهات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص المسؤولية، وتتكامل أدوارها في التخطيط والاستجابة والتعافي، بما يحمي الإنسان ويصون المكتسبات الوطنية في مختلف الظروف، ويعزز ثقة المجتمع بقدرة منظومته الصحية على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، وضمان استمرارية الرعاية لجميع أفراده دون انقطاع.

وأضاف معاليه: تؤكد التجربة الإماراتية في إدارة الأزمات أن الجاهزية لا تُقاس بسرعة الاستجابة وحدها، بل بقدرة المنظومة على التعلم والتطور بعد كل تحدٍّ، ونحرص على تحويل الدروس المستفادة إلى سياسات وإجراءات عملية، والاستثمار في الكوادر والشراكات والتقنيات الحديثة، ويمثل الكونجرس منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في بناء نظم صحية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات وحماية صحة المجتمعات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الكونجرس عبر منصة موحدة تستعرض ستة مشاريع ومبادرات وطنية، تجسد نهجاً يربط رسم السياسات بتقديم الخدمات، ويجمع الدور التنظيمي والجهود الطبية في إطار متكامل، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة صحية ترتكز على الوقاية والجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة، وتنسجم مع محاور الكونجرس في الجاهزية والابتكار والاستخدام المسؤول للبيانات والتقنيات الناشئة في تطوير العمل الطبي.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في الكونجرس تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة صحية أكثر جاهزية ومرونة، مشيراً إلى أن هذا الحدث الدولي يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض الابتكارات التي تسهم في تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة لمختلف التحديات.

وأضاف: لا يرتبط مستقبل الرعاية الصحية بتطوير وسائل التشخيص والعلاج فحسب، بل أيضاً بقدرة المنظومات الصحية على استباق المخاطر واتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب وضمان استمرارية الرعاية في مختلف الظروف. ومن هذا المنطلق، تعكس المشاريع التي تستعرضها المؤسسة توجهاً متكاملاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير الممارسات السريرية، بالإضافة إلى تعزيز الكشف المبكر ورفع كفاءة إدارة الطوارئ والأزمات. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه الابتكارات في تعزيز الربط بين الوقاية والرعاية والجاهزية المؤسسية، بما يدعم بناء منظومة صحية وطنية أكثر استباقية وقدرة على مواكبة المتغيرات، وتحويل الابتكار إلى أثر صحي ملموس ومستدام ينعكس على جودة الرعاية وصحة المجتمع.

وتستعرض الوزارة "المنصة الذكية للسياسات والتشريعات الصحية"، التي تتيح إشراك المجتمع والخبراء في إعداد السياسات والتشريعات الصحية وتقييمها، إلى جانب منصة البصيرة السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "بصيرة"، التي تبني نماذج تنبؤية تستند إلى تحليل أنماط السلوك الصحي وقياس العوامل المؤثرة فيه، وربط المؤشرات السكانية ببيانات الخدمات الصحية، دعماً للحوكمة المستندة إلى الأدلة، وصياغة برامج صحية أكثر ارتباطاً باحتياجات المجتمع وأقدر على تحقيق الأثر المستهدف.

وتقدم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نظام "غياث" الرقمي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي يوفر منصة بيانات مركزية بمؤشرات آنية لجاهزية المنشآت والموارد الحيوية، وبرنامج "اطمئنان" للفحص الدوري الشامل الداعم للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، و"وكيل مساعد الطبيب الذكي" الذي يجري مقابلات طبية مع المرضى قبل الاستشارة ويعد ملخصات سريرية منظمة للأطباء، إضافة إلى مشروع "الذكاء الاصطناعي في التصوير التشخيصي"، بما يعكس تنوع مجالات الابتكار المؤسسي.