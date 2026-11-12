مترجمون يؤكدون فهم الخصوصية الثقافية أساس نجاح نقل الأدب العربي عالمياً

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / أكد أربعة من المترجمين المتخصصين بنقل المعارف والآداب العربية إلى عدد من اللغات الأوروبية أن نجاح ترجمة الأدب العربي يرتبط بفهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات التي ينتمي إليها الكتّاب، والقدرة على نقل الأفكار والمشاعر والتعبيرات الشعبية إلى القارئ الأجنبي، مشيرين إلى التحديات التي تفرضها ترجمة عناوين الروايات والشعر العربي الحديث، وأهمية تكامل جهود المترجمين والناشرين والمؤسسات الثقافية لتوسيع حضور الأدب العربي في أسواق النشر العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني من الندوة الدولية الخامسة لمجلة "كتاب"، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت عنوان "ترجمة الجهات.. رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم"، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة كل من المترجمة بيرسا كوموتسي من اليونان، والدكتور ألدو نيكوسيا من إيطاليا، والمترجمة نويمي فيرو من إسبانيا، إلى جانب استعراض ورقة بحثية للدكتور يوسف شحادة من فلسطين، قدمتها نيابة عنه الشاعرة والمترجمة نور نصرة.

وقالت المترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي تتميز الثقافة العربية بخصوصية فريدة، فهي موحدة ومتماسكة، وفي الوقت نفسه تختلف من بلد إلى آخر؛ إذ تمتلك كل دولة عربية خلفيتها التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تنعكس في إنتاجها الأدبي.

وأوضحت أن التعرف إلى هذه الخلفيات يمثل أحد أهم التحديات أمام المترجم، وخاصة عند التعامل مع التعبيرات العامية والفكاهة والمصطلحات الشعبية التي تختلف دلالاتها بين المجتمعات العربية.

وأشارت كوموتسي إلى أن المترجمين اليوم يمتلكون أدوات ومراجع إلكترونية تساعدهم على فهم الدلالات اللغوية والثقافية، مقارنة بالصعوبات التي واجهها المترجمون في تسعينيات القرن الماضي. وشددت على أهمية إدراك المترجم أنه "يترجم الأفكار والمعاني والمشاعر ونظرة الكاتب"، لافتة إلى أن فهم هذه العناصر يمنحه القدرة على نقل النص بروحه وخصوصيته الثقافية إلى لغة أخرى.

من جانبه، تناول الدكتور ألدو نيكوسيا التحولات التي تطرأ على عناوين الروايات العربية عند ترجمتها إلى الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، معتبراً أن العنوان يمثل "بوابة أو عتبة أو لنقل (عقبة) لفهم الرواية".

وأوضح أن ترجمة العناوين تنطوي على تحديات خاصة عندما تتضمن رموزاً واستعارات وتعبيرات اصطلاحية، كما تتأثر أحياناً باعتبارات السوق المحلي والذوق الشخصي للمترجم أو محرري دور النشر.

واستعرض نيكوسيا نماذج من الروايات العربية التي تغيرت عناوينها في الترجمات الأوروبية، ومنها رواية "ذاكرة الجسد"، التي صدرت إحدى طبعاتها الإنجليزية بعنوان "جسور قسنطينة"، موضحاً أن هذا التغيير نقل اهتمام القارئ إلى المدينة المرتبطة بأحداث الرواية. وبيّن أن مثل هذه التعديلات تكشف اختلاف الرؤى التي تحكم تقديم الأعمال الأدبية إلى القراء في الثقافات الأخرى، وتأثير العنوان في تشكيل توقعاتهم عن مضمون الرواية.

واستعرضت المترجمة الإسبانية نويمي فيرو تطور حركة ترجمة الأدب العربي إلى الإسبانية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى الدور الذي أدته المجلات الثقافية والمعاهد الأكاديمية وأقسام الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الإسبانية في التعريف بالأدب العربي.

وكشفت فيرو، استناداً إلى أرقام وزارة الثقافة الإسبانية التي عرضتها خلال الجلسة، أن إسبانيا تنشر نحو 90 ألف كتاب سنوياً، منها ما بين 13 و14 ألف كتاب مترجم عن لغات أجنبية، فيما يبلغ متوسط الكتب المترجمة عن العربية نحو 20 كتاباً فقط سنوياً، أي قرابة 0.2% من إجمالي الكتب المترجمة. واعتبرت أن تطوير هذا الواقع يتطلب تعاوناً بين المؤلفين والناشرين والوكلاء الأدبيين والمؤسسات الثقافية.

وفي ورقة بعنوان "ترجمة الشعر العربي الحديث إلى البولندية.. بين المغامرة والتحديات"، تناول الدكتور يوسف شحادة، التي قدمتها نيابة عنه الشاعرة والمترجمة نور نصرة، تاريخ انتقال الأدب العربي إلى اللغة البولندية، موضحاً أن الترجمة الأدبية المنتظمة بدأت تتطور خلال خمسينيات القرن العشرين، مع اتساع العلاقات الثقافية بين بولندا والبلدان العربية.

وأشارت الورقة إلى أن ترجمة الشعر العربي الحديث واجهت تحديات خاصة، إذ تأخر انتقال الشعر الحر، ولا سيما شعر التفعيلة وقصيدة النثر، إلى البولندية مقارنة بالشعر العمودي. كما استعرضت البدايات المبكرة لتأثر الشعراء البولنديين بالشعر العربي عبر ترجمات وسيطة، وكيف استطاع بعضهم استحضار صور البيئة العربية وأجوائها، مع توظيف التقاليد الشعرية الأوروبية في الوزن والقافية.

وتنظم الهيئة الندوة الدولية لمجلة "كتاب" ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وخصصت دورتها الخامسة لمناقشة حركة ترجمة الأدب العربي إلى لغات العالم، والتحديات التي تواجه انتقاله إلى ثقافات وبيئات لغوية مختلفة. وتصدر مجلة "كتاب" شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات"، وتتناول قضايا الأدب والتأليف والنشر والقراءة في العالم.