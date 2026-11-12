إسعاف دبي تعرض "سند" للإسناد الميداني في مؤتمر الطب العسكري بأبوظبي

دبي في 12 نوفمبر/ وام / تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري (ICMM 2026)، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، من 9 إلى 13 نوفمبر الحالي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والقيادات الطبية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها مركبة «سند» (SANAD)، وحدة الدعم الميداني متعددة المهام، التي طورتها المؤسسة انطلاقاً من احتياجات فرق الإسعاف في الميدان، لتقديم مفهوم متقدم للاستجابة الطبية في البيئات الصعبة والظروف الاستثنائية، بما يعزز قدرات الوصول إلى المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في المواقع التي يصعب على مركبات الإسعاف التقليدية بلوغها.

وتكتسب مشاركة «سند» في الكونجرس العالمي للطب العسكري أهمية خاصة، نظراً لما تمثله المركبة من نموذج للتكامل بين خدمات الطوارئ الطبية المدنية ومتطلبات الاستجابة الطبية في البيئات العسكرية والميدانية، حيث تتطابق طبيعة المهام في مجالات التعامل مع الإصابات الحرجة، والحوادث واسعة النطاق، وعمليات الإخلاء الطبي، والاستجابة للكوارث، والوصول إلى المصابين في التضاريس الوعرة والمناطق النائية.

وتتميز مركبة «سند» بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل نظام دفع رباعي دائم، ونظام تعليق هوائي قابل للتعديل إلكترونياً، وتجهيزات ميدانية متطورة تتيح التعامل مع مختلف التضاريس، بما فيها المناطق الصحراوية والجبلية ومواقع الكوارث، إلى جانب مقصورة طبية متكاملة توفر الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية فور الوصول إلى موقع الحادث.

وتتسع المركبة لما يصل إلى 14 شخصاً، بمن فيهم مريضان على نقالتين، وتضم أنظمة ذكية للمراقبة والتتبع وإدارة المعدات، إضافة إلى نظام مبتكر لرفع المرضى ونقلهم إلى داخل المركبة، ما يجعلها وحدة دعم طبي ميداني متكاملة، تتجاوز الوظيفة التقليدية لمركبات الإسعاف في نقل المرضى، لتدعم مهام الاستجابة والإنقاذ والإخلاء الطبي في الظروف الأكثر تحدياً.

وجاء تطوير «سند» ثمرة تعاون المؤسسة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المركبات وتجهيزات الطوارئ الطبية والأنظمة التقنية، في تجربة تعكس قدرة المؤسسة على توظيف الشراكات الدولية لتحويل الاحتياجات التشغيلية إلى حلول مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الإسعافية وجاهزيتها.

وأكد سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن مشاركة المؤسسة في الكونجرس العالمي للطب العسكري تمثل فرصة مهمة لإبراز التجربة الإماراتية في تطوير حلول إسعافية مبتكرة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية والعسكرية الدولية، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في طبيعة المخاطر والتحديات الميدانية تفرض تبني مفاهيم أكثر مرونة وتكاملاً في الاستجابة الطبية للطوارئ.

وقال إن منظومات الطب العسكري وخدمات الإسعاف المدنية تلتقي عند هدف إنساني واحد، يتمثل في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا بمركبة «سند» لتقديم نموذج مبتكر يجمع بين الجاهزية التشغيلية والقدرات الطبية المتقدمة، ويدعم سرعة الوصول إلى المصابين والتعامل مع الحالات الحرجة في البيئات التي تتطلب مستويات استثنائية من الكفاءة والمرونة والاستجابة.

وأضاف: تجسد «سند» نهج الإمارات في تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة. فقد انطلقت المركبة من احتياجات واقعية رصدتها فرقنا في الميدان، وتحولت بتكامل الخبرات والشراكات العالمية إلى حل عملي متطور، يعزز جاهزية الاستجابة الطبية ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين منظومات الإسعاف والطب العسكري وإدارة الكوارث.