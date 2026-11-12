الجراح العام للقوات المسلحة الكندية: الخبرات العسكرية تدعم جاهزية القطاع الصحي المدني للأزمات

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أكد سعادة اللواء طبيب سكوت مالكولم، الجراح العام للقوات المسلحة الكندية، أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة العسكرية في التخطيط المسبق والاستعداد لمواجهة الظروف الطارئة وغير المتوقعة، وتعزيز التعاون مع القطاع الصحي المدني، من خلال إشراك مختلف الشركاء والجهات المعنية في التخطيط، وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية المستدامة بين المؤسسات.

وقال، خلال جلسة حوارية بعنوان "تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين المدني والعسكري في مجال الرعاية الصحية والأمن الصحي"، ضمن فعاليات الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري، إن المؤسسة العسكرية تمتلك خبرة واسعة في التخطيط والاستعداد لمختلف الظروف، والتعامل مع الحالات غير المتوقعة، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى جميع الشركاء وإشراك المجتمع والجهات المعنية في عملية التخطيط، وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المؤسسات، بما يعزز الاستعداد المسبق لمواجهة الأحداث المستقبلية، سواء كانت حرائق أو فيضانات أو جوائح.

وأضاف أن الاستعداد المسبق يسهم في تعزيز قدرة الأفراد والأنظمة على التعامل مع الأزمات والحد من آثارها على الخدمات الصحية والمجتمع، مؤكداً أن بناء العلاقات المهنية والتعاون المستمر بين المؤسسات، بعيداً عن أوقات الأزمات، يمثلان ركيزة أساسية في منظومة الجاهزية والاستعداد.

وأوضح أن تسهيل إجراءات الاستفادة من الكفاءات الطبية بين الدول يتطلب تطوير آليات واضحة للاعتراف بالتراخيص والمؤهلات المهنية، لافتاً إلى أن توليه منصب الجراح العام للقوات المسلحة الكندية يتيح له التواصل المباشر مع نظرائه من رؤساء الخدمات الطبية العامة في الدول الأخرى، للتحقق من أن الأطباء والجراحين التابعين لهم مرخصون ومعتمدون بصورة نظامية في بلدانهم ويتمتعون بوضع مهني سليم.

وأشار إلى أن الحصول على تأكيد رسمي بشأن الترخيص والاعتماد المهني يتيح إصدار خطاب يثبت المؤهلات والاعتماد، بما يسهل إجراءات الاستفادة من الكفاءات الطبية بين الدول، على أن تتبع ذلك مرحلة للتحقق من الكفاءة العملية للممارس الصحي، والتأكد من قدرته على أداء المهام المطلوبة منه بعد وصوله إلى موقع العمل، لافتاً إلى أن تطوير هذه الإجراءات يسهم في تيسير مسارات التعاون أمام الفرق الطبية المشاركة مستقبلاً.

وأكد أن الأطباء يمثلون نقطة انطلاق مناسبة لتوسيع التعاون الصحي الدولي، في ظل وجود قواسم مشتركة في برامج التدريب والتأهيل الطبي بين الدول، مشيراً إلى لقائه مؤخراً عدداً من الزملاء في دولة الإمارات ممن تلقوا تدريبهم الطبي في كندا، وما لمسه من مستوى جيد من التشابه في تأهيلهم.

ولفت إلى إمكانية توسيع نطاق هذه التجربة مستقبلاً ليشمل مختلف المهن الصحية، بما يعزز قابلية التشغيل البيني والتعاون الصحي على المستوى الدولي، ويمكن الدول من مساندة بعضها بعضاً عند الحاجة، والاستفادة من الكفاءات الطبية والخبرات المتاحة لديها.