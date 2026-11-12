راشد بن حميد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة عجمان

‎عجمان في 12 نوفمبر/ وام / ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الجامعة، بحضور معالي عبدالله المزروعي، عضو مجلس أمناء الجامعة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان.

‎واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز إنجازات الجامعة وتطور أدائها الأكاديمي والمؤسسي، إلى جانب عدد من المبادرات والقرارات الرامية إلى تعزيز تنافسيتها واستدامة نموها، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.

‎وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتقدم الذي حققته جامعة عجمان في التصنيفات العالمية، وما يعكسه من تطور في أدائها الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا أهمية مواصلة الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

‎وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الجامعة بمناسبة تجاوز عدد طلبتها 10 آلاف طالب وطالبة خلال الفصل الخريفي من العام الأكاديمي الحالي، في إنجاز يُسجّل للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، ويعكس تنامي الثقة بمستوى برامجها الأكاديمية وبيئتها التعليمية.

‎واطّلعت اللجنة على عرض قدّمه الدكتور كريم الصغير، تناول أبرز الإنجازات والمستجدات، وفي مقدمتها نتائج الحفل الخيري الذي نظمته الجامعة لدعم صندوق المنح الدراسية الوقفي، بمشاركة أكثر من 200 ضيف، والذي أسفر عن جمع 15 مليون درهم لدعم استدامة المنح الدراسية وتوسيع فرص حصول الطلبة على التعليم الجامعي.

‎كما استعرضت اللجنة النمو الذي شهده صندوق الوقف بالجامعة، والذي بلغ أربعة أضعاف مستواه المسجل في العام الماضي، مما يعكس التقدم في تنمية الموارد الوقفية وتعزيز دورها في دعم رسالة الجامعة التعليمية على المدى الطويل.

‎واعتمدت اللجنة الهيكل التنظيمي الجديد للجامعة، الذي يتضمن استحداث منصب نائب مدير الجامعة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية، وترسيخ دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة الأكاديمية والإدارية، ورفع جاهزية الجامعة لمواكبة مستقبل التعليم العالي.

‎ويأتي الاجتماع في إطار متابعة اللجنة التنفيذية لأداء الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التميز الأكاديمي والاستدامة المؤسسية، بما يعزز إسهامها في إعداد الكفاءات المؤهلة ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.