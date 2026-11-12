"مؤسسة الليوان" تنظم النسخة العاشرة من مؤتمر المرأة الإماراتية 2026

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / نظمت مؤسسة الليوان للثقافة والتراث تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة المؤسسة، وبحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، النسخة العاشرة من مؤتمر المرأة الإماراتية 2026، تحت عنوان "المرأة الإماراتية.. إرث يصون الأسرة وقيادة تصنع المستقبل"، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات.

ويأتي المؤتمر تزامنًا مع عام الأسرة 2026، تأكيدًا على الدور المحوري للمرأة الإماراتية في صون الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الأسري، وإسهاماتها الريادية في مجالات التعليم والقيادة والدبلوماسية والتكنولوجيا.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، في كلمته خلال المؤتمر، أن المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، وشريك فاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، ومثمّنًا الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في ميادين القيادة وصناعة القرار، وترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشهد المؤتمر مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية، حيث أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، في كلمتها الافتتاحية، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات وريادة في مختلف المجالات يعكس الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وأبرزت دور سموها في إرساء دعائم تمكين المرأة وتعزيز مكانتها شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرةً إلى ميثاق "على نهج أم الإمارات" الذي أطلقته المؤسسة لترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية، وتعزيز تماسك الأسرة، وإلهام الأجيال لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز.

وتؤكد مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، أن المؤتمر يجسد رسالتها في صون الموروث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، وإبراز إنجازات المرأة الإماراتية وحضورها المتنامي محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيرةً إلى أن الحفاظ على القيم الأصيلة ومواكبة التحولات المستقبلية يشكّلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الإنسان والمجتمع.

وتضمّن المؤتمر جلسات حوارية تناولت الهوية الإماراتية وحضورها العالمي، ودور المرأة في الدبلوماسية وصناعة القرار، إلى جانب إعداد أجيال المستقبل من خلال التعليم والوعي الرقمي. كما ناقشت الجلسات، بمشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس جهاز الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والمتخصصين، فرص الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني، وأهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، فضلًا عن دور المرأة الإماراتية في بناء الإنسان وتعزيز الصحة النفسية والتماسك الأسري وجودة الحياة.

واختُتم المؤتمر بتكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح أعماله، تقديرًا لجهودهم في إثراء الحوار وتعزيز رسالته، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تبرز إنجازات المرأة الإماراتية وتعزز دورها في بناء مستقبل الوطن، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة والاستدامة.