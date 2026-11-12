طيران العربية تسجل 383 مليون درهم أرباحاً صافية في الربع الثالث

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة طيران العربية "ش.م.ع" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 383 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026 محققة ارتفاع في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 2.31 مليار درهم.

ونقلت الشركة خلال نفس الخبرة أكثر من 5.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها و بلغ متوسط ​​نسبة إشغال المقاعد، أي نسبة المقاعد المتاحة المشغولة، نسبةً بلغت 82%. وتم دعم الأرباح القوية المسجلة خلال الربع بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على الركاب على الرغم من الأوضع الجيوسياسية في المنطقة وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف التشغيل.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة طيران العربية: يسرّنا أن نعلن عن تحقيقنا أرباحاً للربع الثالث على التوالي هذا العام على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة فإننا نفخر بتحقيق صافي ربح قوي خلال الربع الثالث مدعوماً بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المتميزة.

وأشار إلى أن خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026 سجلت شركة طيران العربية صافي ربح قدره 757 مليون درهم بينما نمت الإيرادات بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5.81 مليار درهم مقارنة بـ 5.71 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025. ونقلت 14.4 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بمتوسط ​​نسبة إشغال المقاعد خلال هذه الفترة 83%.

و أوضحت الشركة أن في 20 سبتمبر 2026، بدأت طيران العربية عملياتها من أحدث مراكزها في مطار الملك فهد الدولي بالدمام حيث أطلقت رحلات داخلية إلى جدة والمدينة المنورة والرياض وجاء هذا الإطلاق عقب منح الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية شهادة مشغل جوي لشركة الطيران الاقتصادي الوطنية الجديدة التي أسسها تحالف بقيادة طيران العربية يضم مجموعة نسما وشركة كون للاستثمار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أطلقت مجموعة العربية للطيران 14 خطاً جديداً عبر مراكز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية موسعةً بذلك شبكتها إلى 224 خطاً.

وفي الفترة ذاتها أضافت المجموعة 10 طائرات ليصل أسطولها إلى 100 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 مملوكة ومستأجرة مع توقع انضمام أربع طائرات أخرى إلى الأسطول قبل نهاية عام 2026.