"الوطني للأرصاد" يبحث شراكة بحثية مع مركز الأعاصير الأمريكي لتعزيز الإنذار المبكر

ميامي في 12 نوفمبر/ وام/ بحث معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد، سبل تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني الأمريكي للأعاصير "NHC"، من خلال تطوير مشاريع وأبحاث علمية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تطوير منظومة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها معاليه إلى مقر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث كان في استقباله الدكتور مايكل برينان، مدير المركز التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA"، والذي يؤدي مهام المركز الإقليمي المتخصص للأرصاد الجوية في ميامي، المعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتناولت المباحثات فرص إطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات نمذجة الظواهر الجوية المتطرفة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية التشغيلية، والاستفادة من تقنيات الحوسبة عالية الأداء وتحليل البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير أدوات التنبؤ والإنذار المبكر، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الجوية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية الشديدة.

كما بحث الجانبان تطوير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر الإماراتية، تشمل المتنبئين الجويين والباحثين والفنيين، وإتاحة فرص تبادل المعرفة والخبرات العملية بين المختصين في المركزين، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتطوير المهارات العلمية والتشغيلية في مجالات الرصد والتنبؤ الجوي.

واطّلع معاليه، خلال جولة في المرافق التشغيلية للمركز الأمريكي، على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مراقبة الأعاصير المدارية وتحليل مساراتها والتنبؤ بتطورها، وآليات إصدار التحذيرات المبكرة، وبحث إمكانات الاستفادة من هذه الخبرات في دعم المشاريع البحثية والتطويرية للمركز الوطني للأرصاد.

وأكد معالي الدكتور عبدالله المندوس، أن تطوير المشاريع البحثية المشتركة والاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية يمثلان ركيزتين أساسيتين في جهود المركز الوطني للأرصاد لتعزيز قدراته العلمية والتقنية، ومواكبة التطورات المتسارعة في علوم الغلاف الجوي والتنبؤات الجوية.

وقال معاليه: نحرص في المركز الوطني للأرصاد على بناء شراكات علمية فاعلة مع المؤسسات الدولية المتخصصة، تقوم على تنفيذ المشاريع والأبحاث المشتركة، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر الإماراتية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتنبؤ بالظواهر الجوية وتعزيز كفاءة أنظمة الإنذار المبكر، ويدعم أولويات دولة الإمارات في السلامة العامة والاستدامة والجاهزية للمستقبل.

وأضاف أن التعاون البحثي الدولي يتيح فرصاً مهمة للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة، وتسريع تطوير التطبيقات العلمية والتشغيلية، مؤكداً أهمية تحويل مخرجات الأبحاث المشتركة إلى أدوات عملية تسهم في تحسين دقة التنبؤات وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع والقطاعات الحيوية.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات المرتبطة بظاهرة «النينيو» وتأثيراتها في نشاط الأعاصير المدارية بمختلف أحواض المحيطات، وأهمية التعاون العلمي في دراسة التفاعلات الجوية والمناخية وتطوير النماذج المستخدمة في التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة.

وفي إطار مهامه رئيساً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ناقش معاليه فرص تعزيز التعاون ضمن برنامج الأعاصير المدارية التابع للمنظمة، ولا سيما في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم جهود الدول الأعضاء في تطوير خدمات الأرصاد الجوية والإنذار المبكر.

وأشاد معاليه بالدور الذي يؤديه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في توفير التنبؤات والتحذيرات الجوية المتخصصة، مؤكداً أهمية التكامل بين المراكز الوطنية والإقليمية وتوسيع مجالات التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المركز الوطني للأرصاد لتوسيع شراكاته العلمية الدولية، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع وأبحاث مشتركة، وتعزيز برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة الأرصاد الجوية في دولة الإمارات، ويرفع كفاءتها العلمية والتشغيلية، ويعزز مساهمتها في البحث والابتكار في علوم الغلاف الجوي.