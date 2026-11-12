"فريق إدارة الطوارئ والأزمات بأبوظبي" يستعرض جاهزية القطاعات الحيوية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / ترأس معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أعمال الاجتماع الدوري للفريق، والذي خُصّص لمتابعة الجاهزية الاستباقية للقطاعات الحيوية في الإمارة للتعامل بكفاءة عالية مع كافة أنواع المخاطر والأحداث.

وشهد الاجتماع مراجعةً موسّعة للجاهزية التشغيلية للتعامل مع كافة أنواع المخاطر وخاصة تقلبات الأحوال الجوية؛ حيث جرى تقييم القدرة الاستيعابية للشبكات والبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار والوقوف على الإجراءات الوقائية التي تم تنفيذها، بما يضمن الجاهزية الاستباقية للتعامل مع الآثار الناتجة عن تقلبات الطقس خلال الأشهر القادمة.

وشدد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، على مواصلة مسيرة العمل المؤسسي المشترك، والحرص الدائم على رفع مستويات الجاهزية وتعزيز الاستجابة الاستباقية لمختلف التحديات، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصاً على حفظ السلامة العامة وصون مكتسبات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

كما توجه معاليه بالشكر والتقدير لكافة الجهات والفرق الميدانية والتنفيذية على جهودهم الاستثنائية ومواقفهم الوطنية المشرفة؛ حيث أثبتت منظومة الطوارئ والأزمات في الإمارة كفاءة واحترافية عالية بفضل التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات المستجيبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن " جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات مسؤولية وأمانة".

وفي ختام الاجتماع، أكد معالي رئيس الفريق على أهمية رفع مستوى الاستعداد التام للتعامل مع كافة أنواع المخاطر والأحداث، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المستجيبة إلى أعلى مستوى. سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وازدهار دولة الإمارات.