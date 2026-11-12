"أرادَ" تحصل على ثاني موافقة تخطيطية لها في سيدني لتطوير مشروع "واتل غرين"

سيدني في 12 نوفمبر/ وام / حصلت أرادَ، المطوّر الرئيسي الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، على الموافقة التخطيطية لمشروع "واتل غرين" السكني في كاسل هيل بسيدني، بقيمة 1.6 مليار درهم، وهي ثاني موافقة تخطيطية رئيسية تحصل عليها في أستراليا خلال أسابيع قليلة.

وسيضم المشروع 445 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ، تقام على أرض تتجاوز مساحتها 14,000 متر مربع في منطقة شو جراوند بكاسل هيل، مقابل محطة مترو هيلز شو جراوند.

وتأتي موافقة دائرة التخطيط والإسكان والبنية التحتية في ولاية نيو ساوث ويلز بعد حصول أرادَ مؤخراً على الموافقة التخطيطية لمشروع "لندن بليس" في كامبسي، وتشكّل محطة مهمة أخرى في توسّع المجموعة في سيدني، وتعكس التزامها على المدى الطويل بتطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة في مواقع تخدمها شبكات نقل متكاملة.

وتولت شركة "تيرنر"، إحدى أبرز شركات التصميم المعماري في أستراليا، تصميم مشروع "واتل غرين"، فيما تولت شركة "أركاديا" تصميم المساحات الخارجية والمناظر الطبيعية.

وتتوزع الوحدات بين 54 وحدة من غرفة نوم واحدة، و272 وحدة من غرفتي نوم، و83 وحدة من ثلاث غرف نوم، و36 وحدة من أربع غرف نوم، من بينها 25 وحدة مخصصة للإسكان الميسّر.

كما يضم المشروع برجاً سكنياً من 25 طابقاً، وهو أعلى مبنى حاصل على الموافقة التخطيطية في منطقة شو جراوند، إلى جانب مبنيين أقل ارتفاعاً صُمما لينسجما مع الطابع العمراني للمنطقة المحيطة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: تمثل الموافقة على مشروعنا في كاسل هيل ثاني موافقة تخطيطية كبرى نحصل عليها في سيدني خلال أشهر قليلة، ونواصل تنفيذ مشاريعنا قيد التطوير في وقت نعلم فيه أن إنجاز المشاريع في هذه السوق يتطلب قناعة حقيقية وتعد كاسل هيل واحدة من أعرق المناطق السكنية وأكثرها استقطاباً للسكان في سيدني، ويمثل «واتل غرين» فرصة واعدة لتطبيق نهجنا في تطوير مجتمعات سكنية تضع احتياجات السكان في صميم أولوياتها، في موقع يجمع بين سهولة التنقل وتوافر المرافق والخدمات التي تلبي متطلبات الحياة اليومية.

يشار إلى ان أرادَ دخلت السوق الأسترالية في 2024، وعملت منذ ذلك الحين على بناء محفظة مشاريع تضم أكثر من 6,000 منزل.

وعلى المستوى العالمي، تمتلك أرادَ مشاريع قيد التطوير تتجاوز قيمتها 185 مليار درهم، ومحفظة تضم أكثر من 70,000 منزل في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا والسعودية وسوريا.