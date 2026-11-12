376 مليون درهم أرباح الواحة كابيتال خلال 9 أشهر

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة الواحة كابيتال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق صافي أرباح بنحو 376 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بنمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ إجمالي الأصول المُدارة على مستوى المجموعة 14.1 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026.

وقالت الشركة إن أداءها خلال الفترة عكس مساهمات وحدتي "الأسواق العامة" و"الاستثمارات الخاصة"، إلى جانب استمرار استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة والإدارة المنضبطة للمحفظة الاستثمارية، فضلاً عن التقدم في برنامج تطوير المنشآت الصناعية واللوجستية.

وقال محمد حسين النويس، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال، إن أداء الأشهر التسعة الأولى يعكس متانة المنصة الاستثمارية المتنوعة للمجموعة وتركيزها على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، مشيراً إلى أن الشركة حققت عوائد استثمارية إيجابية رغم التحديات التي شهدتها الأسواق، وأحرزت تقدماً عبر مختلف وحدات أعمالها.

وأضاف أن "الواحة للاستثمارات" واصلت استقطاب رؤوس الأموال من أطراف ثالثة، متجاوزة 400 مليون دولار خلال الفترة، بما يعكس الطلب على استراتيجياتها الاستثمارية ويدعم النمو المتواصل لإيرادات الرسوم المتكررة.

وحققت وحدة "الأسواق العامة"، التي تدير أعمالها شركة "الواحة للاستثمارات" المملوكة بالكامل للمجموعة، صافي أرباح بقيمة 340 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 17% مقارنة بـ290 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي دخل الوحدة 429 مليون درهم، منها إيرادات رسوم بقيمة 206 ملايين درهم.

واستقطبت "الواحة للاستثمارات" رؤوس أموال من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار، أي نحو 1.5 مليار درهم، خلال الفترة.

وبلغت الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة 8.7 مليار درهم، أو 2.4 مليار دولار، كما في 30 سبتمبر 2026.

أما إجمالي الأصول المُدارة ضمن وحدة "الأسواق العامة"، شاملاً رأس مال المجموعة، فبلغ نحو 12.7 مليار درهم، أو 3.4 مليار دولار.

وسجلت وحدة "الاستثمارات الخاصة" صافي أرباح بقيمة 133 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ82 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، بنمو 62%.