الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم مؤتمر الإمارات الدولي الخامس للتاريخ الشفاهي

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤتمر الإمارات الدولي الخامس للتاريخ الشفاهي، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين والمهتمين، تحت شعار "الأسرة نواة المجتمع وقلبه النابض بذاكرة الوطن"، تزامناً مع عام الأسرة، بهدف تسليط الضوء على دور الأسرة في صون الذاكرة الوطنية، وحفظ الموروث الثقافي والتاريخي، وتعزيز الهوية الوطنية ونقل القيم والعادات والتقاليد إلى الأجيال القادمة.

ويأتي تنظيم المؤتمر تأكيداً على حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على تطوير البحث العلمي في مجال التاريخ الشفاهي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة، وإبراز أهمية الروايات الشفاهية بوصفها مصدراً مكملاً للوثائق المكتوبة، يسهم في توثيق تاريخ المجتمع وتحولاته وصون ذاكرته الجمعية.

افتتح المؤتمر سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بكلمة أكد فيها أن المؤتمر أصبح على مدى دوراته الخمس، منصة علمية ومعرفية تجمع الخبراء والباحثين والمهتمين بالتاريخ الشفاهي، مشيراً إلى أن هذا المجال لم يعد مجرد وسيلة لاستعادة ذكريات الماضي، بل أصبح مصدراً مهماً للبحث التاريخي، بما يحفظه من روايات وتجارب وتفاصيل توثق التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأوضح أن اختيار شعار الدورة الحالية يتزامن مع عام الأسرة، إيماناً بأنها الحاضنة الأولى للذاكرة، ومنها تنتقل القيم والعادات والتقاليد بين الأجيال، مؤكداً أهمية توثيق تجارب الأجداد والآباء، وتعزيز الترابط الأسري والتقارب بين شعوب المنطقة، ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن الأسرة تمثل أساس الاستقرار المجتمعي والحاضنة الأولى للقيم والهوية الوطنية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التضامن والتكافل والترابط بين الأسر والمجتمعات الخليجية، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة.

وأضافت أن حكايات الأجداد وتجارب الآباء والأمهات تمثل شواهد حية على تاريخ المجتمع وتحولاته وإنجازاته، وأن التاريخ الشفاهي يمنح هذه التجارب صوتاً ومكانة، ويحفظها من النسيان، ويحول الذاكرة الأسرية إلى رصيد وطني ومعرفي للأجيال القادمة.

وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "الهوية الوطنية الخليجية.. اتحاد القيم والولاء"، دور الموروث الثقافي والذاكرة الشفاهية في تعزيز الهوية الخليجية".

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "الجيرة.. مودة تعزز المسؤولية المجتمعية – النموذج الإماراتي"، وسلطت الضوء على تجربة الباحثة الشابة فاطمة الجابري والباحث الشاب حمد البدواوي في تأليف كتاب عن الجيرة في إمارة الفجيرة.

كما شهد المؤتمر جلسة تخصصية تضمنت ورشة عمل تدريبية قدمها فريق التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بهدف تطوير مهارات المشاركين في جمع الروايات الشفاهية وإجراء المقابلات وتوثيقها وفق منهجيات علمية وممارسات مهنية معتمدة، بما يسهم في صون الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال القادمة.