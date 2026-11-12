بلدية العين تستعرض سبعة مشاريع ابتكارية خلال "الإمارات تبتكر"

العين في 12 نوفمبر/ وام / تنظم بلدية مدينة العين، يومي 17 و18 نوفمبر الحالي، في مسرح البلدية والساحة الخارجية، فعاليات ضمن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر"، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات من القطاع الخاص، تتضمن استعراض سبعة مشاريع ابتكارية، ومعارض وورش عمل وتجارب تفاعلية لمختلف فئات المجتمع.

وتهدف الفعاليات إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في تطوير العمل البلدي، ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز استدامة الموارد، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم توجهات المدينة نحو مستقبل حضري أكثر ذكاءً واستدامةً.

وأوضحت البلدية أن البرنامج يتضمن معرض الابتكار، الذي يشكل منصة لاستعراض المشاريع والأفكار والحلول المستقبلية، إلى جانب مختبر تحديات المستقبل وورش عمل الروبوتات، التي تتيح للزوار خوض تجارب تطبيقية للتعرف على الروبوتات واستخداماتها المستقبلية، وتنمية مهاراتهم التقنية وتفكيرهم الإبداعي، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتحفيز روح الابتكار والاستكشاف لديهم.

وتشمل المشاريع السبعة تجربة ضبط وترشيد مياه الري للأشجار، والتطبيق الذكي لتخطيط احتياجات المساجد والجوامع في مدينة العين، والمفتاح الإلكتروني لتشغيل المركبات، وتقنية التربة الذكية للتكيف مع البيئات الصحراوية، إلى جانب توظيف تقنيات متقدمة لتدعيم الخلطات الإسفلتية وتعزيز كفاءة الطرق واستدامتها، ومبادرة «عندما تتحدث المدينة»، واستخدام خلايا «الجيوسيل» لزراعة المنحدرات وتثبيت التربة.

وأكدت البلدية أن هذه المشاريع تجسد توجهها نحو تحويل الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات عملية تسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة الحضرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وترشيد استهلاك الموارد، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، من خلال حلول تستند إلى المعرفة والتكنولوجيا وتواكب متطلبات التنمية الحضرية المستدامة.

وتسعى البلدية من خلال الفعاليات إلى توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، وتعزيز تفاعل المجتمع مع التقنيات والحلول المستقبلية، وتوسيع نطاق المشاركة في استشراف التحديات والفرص، بما يدعم تحويل الأفكار النوعية إلى مبادرات ومشاريع عملية تسهم في تطوير الخدمات البلدية، وتعزيز تنافسية مدينة العين واستدامتها.