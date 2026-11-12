أحمد بن سعيد يُكرّم المشاركين في "تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان"

دبي في 12 نوفمبر/ وام / كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، المشاركين في "تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان"، تقديراً لجهودهم في دعم برامج رعاية مرضى السرطان في "مؤسسة الجليلة"، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي ألقى كلمة خلال حفل التكريم.

وجاء التكريم خلال حفل عشاء خيري أُقيم في فندق لو ميريديان دبي المطار، دعماً لـ"مؤسسة الجليلة"، التي تسهم في تحقيق رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء.

حضر الحفل سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الجليلة عضو مجلس إدارة دبي الصحية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، ومصطفى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه، وعلي مبارك الصوري، الرئيس التنفيذي للمشتريات والمرافق في طيران الإمارات، وغيدو دي وايلد، مؤسس «تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان»، إلى جانب عدد من داعمي المبادرة.

وأدار الحفل الإعلامي توم أوركهارت، وتضمّن فقرة "مزاد الخير" حيث بلغ إجمالي التبرعات التي جمعها التحدي ثلاثة ملايين و333 ألف درهم، في رقم يرمز إلى المسافة التي قطعها المشاركون، والبالغة 3,333 كيلومتراً.

وأشاد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالمشاركين في "تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان" وداعميه، مؤكداً أن المبادرة تجسّد قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتؤكد أهمية تضافر الجهود لخدمة الإنسان.

وقال سموّه: يمثّل هذا التحدي نموذجاً ملهماً لتسخير الرياضة في إحداث أثر إيجابي في حياة المرضى، وبث الأمل في نفوسهم وأسرهم ونعتز بهذه الجهود التي تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية، وتنسجم مع رسالتنا الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يذكّرنا دائماً بأن رفاه الإنسان يجب أن يظل في صميم مسيرة التنمية الوطنية، وقال: يلهمنا صاحب السموّ رئيس الدولة أن ندرك أن قوة الوطن تُقاس بإنجازاته، وبرحمة أبنائه، وبما يقدّمه من رعاية للمحتاجين إليها.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، يولي رفاه الإنسان اهتماماً كبيراً، ويجسّد في مبادراته التزاماً راسخاً بخدمة العمل الإنساني.

وأضاف معاليه: تجسّد مؤسسة الجليلة، التي أسّسها سموّه، هذا الالتزام فمن خلال تمكين المرضى من الحصول على العلاج المناسب، والاستثمار في البحوث الطبية، وتشجيع الأجيال المقبلة على العمل في مهن الرعاية الصحية، تمنح المؤسسة الأمل للأفراد والأسر الذين يواجهون تحديات كبيرة وإننا نثمّن رسالة المؤسسة، ونتوجّه بالشكر إلى كل من يسهم بتفانيه في أداء هذه الرسالة.

وقال معاليه: من أبرز مكامن القوة في دولة الإمارات أنها وطن يعيش فيه أناس من دول وثقافات وتقاليد متعددة وقد اجتمع خمسة عشر درّاجاً من جنسيات مختلفة على هدف إنساني مشترك، وبدعم من أسرهم وأصدقائهم وزملائهم وشركائهم من الشركات، أثبتوا أن الرحمة تتجاوز حدود الجنسية والدين والثقافة.

وأضاف معاليه أن قطع المسافة من برشلونة إلى باريس على مدى خمسة وعشرين يوماً تطلّب عزيمة استثنائية وانضباطاً ومساندة متبادلة، وقال:" لقد اختار المشاركون أن يسخّروا قوتهم وإصرارهم لخدمة أشخاص يواجهون تحدياً أشدّ. وهم يستحقون على ذلك تقديرنا وتهانينا الصادقة.

واختتم معاليه أن كل مساهمة في هذا الحفل يمكن أن تغيّر حياة إنسان، داعياً الحضور إلى مواصلة دعم هذه المبادرة الإنسانية، وقال «أكمل الدرّاجون رحلتهم من برشلونة إلى باريس، وعلينا أن نواصل مسيرة الرحمة وخدمة الآخرين التي ألهمونا إياها.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق: يجسّد التحدي أهمية الدور المجتمعي في تعزيز العمل الخيري والإنساني، وستسهم التبرعات التي جُمعت من خلاله في دعم برامج رعاية مرضى السرطان في مؤسسة الجليلة، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية الهادفة إلى تطوير أساليب العلاج وتحسين نتائجه، بما ينسجم مع عهد دبي الصحية «المريض أولاً».

وانطلق "تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان" من مدينة برشلونة الإسبانية في الأول من يوليو الماضي، ووصل إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد رحلة استمرت 25 يوماً، قطع خلالها 15 متسابقاً مسافة 3,333 كيلومتراً، عبر مسارات تجاوز مجموع ارتفاعاتها 54,000 متر.

وضمّ التحدي متعافين من السرطان وشخصيات بارزة وعدداً من هواة ركوب الدراجات، جمعهم هدف إنساني يتمثّل في رفع معنويات المرضى وجمع التبرعات للارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدّمة لهم.

وقاد التحدي غيدو دي وايلد، البالغ من العمر 68 عاماً، والذي تعافى من سرطان القولون في مرحلته الرابعة، وحوّل تجربته مع المرض إلى دافع لمساعدة الآخرين، من خلال دعمه المتواصل لـ«مؤسسة الجليلة» على مدى سنوات، ومساهمته في جمع التبرعات لرعاية مرضى السرطان.

وقال غيدو دي وايلد: انطلقنا من برشلونة بعزيمة وإصرار، حاملين رسالة إنسانية وهدفاً نبيلاً يتمثّل في مساندة مرضى السرطان. وقد أثبتت هذه الرحلة أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز التحديات وإحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين.

ويعكس النجاح الذي حقّقه "تحدي ركوب الدراجات لمواجهة السرطان" ثقافة العطاء والعمل الخيري في مجتمع دولة الإمارات، ويبرز أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المرضى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تدعمها "مؤسسة الجليلة" سنوياً، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق المساهمات الخيرية.