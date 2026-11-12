"موارد رأس الخيمة" تحصد جائزة إقليمية من SAP للتميز في توظيف الذكاء الاصطناعي

رأس الخيمة في 12 نوفمبر/ وام / حصدت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة جائزة HCM AI Use Case Maximiser Award ضمن جوائز SAP SuccessFactors AI & Joule Adoption Awards – EMEA 2026، التي تقدمها شركة SAP على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تقديراً لتميز الدائرة في في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الموارد البشرية الحكومية، وتحويل الابتكار التقني إلى نتائج تشغيلية ملموسة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير جودة الخدمات الحكومية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الدائرة في تطوير نظام "مواردنا"، من خلال تفعيل 13 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي ضمن ست وحدات من نظام SAP SuccessFactors، بما أسهم في إعادة تطوير عدد من العمليات والإجراءات، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة الموظفين والمديرين، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للجهات الحكومية.

وحققت تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج تشغيلية قابلة للقياس، تمثلت في اختصار المدة اللازمة لإعداد الأهداف الوظيفية بنحو 15 يوماً، وتحقيق نسبة مواءمة بلغت 80% بين الأهداف الفردية والأهداف الاستراتيجية، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لإعداد تقييمات الأداء بنسبة 40%، وخفض طلبات الحصول على بيانات التعويضات الموجهة إلى دائرة الموارد البشرية بنسبة 60%.

وتعكس هذه النتائج الأثر المباشر لتوظيف التقنيات الذكية في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.

وأكدت سعادة سارة أحمد عبدالله الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن هذا التكريم الإقليمي يعكس توجه الدائرة نحو توظيف التقنيات المتقدمة بصورة عملية ومدروسة، بما يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات إلى تطوير أساليب العمل وتعزيز كفاءة منظومة الموارد البشرية الحكومية.

وقالت: نفخر بهذا الإنجاز الذي يجسد ثمرة جهود فرق العمل وتكاملالأدوار في تبني الحلول التقنية المبتكرة، ويؤكد قدرتنا على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة مضافة في منظومة الموارد البشرية، ونؤمن بأن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في استخدامها بحد ذاتها، وإنما في قدرتها على إحداث أثر ملموس في كفاءة العمليات، وتمكين الموظفين والمديرين، وتعزيز جودة القرارات والخدمات.

وفي إطار تطوير تجربة المستخدم، شملت جهود الدائرة توظيف تقنيات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إتاحة الخدمات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يدعم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة، ويعزز قدرة الموظفين والمديرين على إنجاز مهامهم بكفاءة وفاعلية.