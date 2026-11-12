بطولة "فيرتوس" الدولية لقفز الحواجز تنطلق غدا في دبي بمشاركة 35 دولة

دبي في 12 نوفمبر/ وام / تنطلق غدا فعاليات النسخة الخامسة لبطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، على ميادين مركز الإمارات للفروسية في دبي، وتتضمن 12 منافسة، بواقع 3 منافسات في كل يوم خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة في افتتاح بطولات القفز من جميع التصنيفات الدولية بالإمارات خلال الموسم الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويتنافس في البطولة 120 فارسا وفارسة بصحبتهم 230 خيلاً من 35 دولة، وتقام غدا 3 منافسات، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.20 متر، ثم منافسة السرعة على حواجز الـ1.25 متر، وتختتم بمنافسة المرحلتين على حواجز الـ1.40 متر.

وتبدأ فعاليات بعد غد بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ1.20 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة مع تمايز أيضاً على حواجز الـ1.30 متر، وصولا إلى منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.40 متر.

و تختتم البطولة الأحد المقبل بمنافسة تجميع النقاط بالـ(جوكر) على حواجز الـ1.20 متر، ثم منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر، تعقبها منافسة جائزة لونجين الكبرى 2026، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز 1.45 متر.