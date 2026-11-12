أكثر من 80 دار نشر تعرض إصدارات متعددة اللغات بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب عروضا لدور نشر من السويد تعرض كتباً بالعربية وأخرى من مصر تقدم قصص الأطفال بالإنجليزية والفرنسية ويتكرر هذا المشهد في أجنحة المعرض حيث اختار ناشرون إصدار كتب بلغات تختلف عن لغات بلدانهم.

ويبرز هذا التوجه لدى أكثر من 80 دار نشر مشاركة في الدورة الـ45 من المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة وتتوزع بين دور أجنبية تتخصص بالكتب العربية وأخرى عربية تقدم إصدارات بلغات أجنبية.

ويكشف عدد من الناشرين المشاركين عن أسباب اختيارهم التي تتنوع بين نقل الأدب العالمي إلى العربية وخدمة الجاليات وتوفير المراجع للطلاب والباحثين وتلبية اهتمام الأسر بتعليم أطفالها اللغات الأجنبية في بلدانها.

وبدأت حكاية دار المنى في استوكهولم عام 1984 باهتمام خاص بأدب الناشئة وترجمته إلى العربية وتوضح هبة النداف مسؤولة الجناح في المعرض أن المشروع اهتم بنقل الأدب الذي اشتهرت به السويد والدول الإسكندنافية وإتاحته لقرّاء من الفئة العمرية بين 12 و18 عاما تشجيعاً لهم على القراءة بلغتهم الأم مشيرة إلى أن العربية هي لغة إصدارات الدار المترجمة التي يقرأها أبناء الجالية العربية في السويد وتصل إلى قرّاء المنطقة عبر مشاركاتها في المعارض العربية.

وفي المملكة المتحدة يتجه الاهتمام إلى البحوث والدراسات المرتبطة بالتراث العربي والإسلامي حيث يوضح ماجد شبّر الباحث والناشر في شركة الوراق للنشر المحدودة أن فكرة العمل تقوم على الترجمة بين العربية واللغات الأجنبية والاستفادة مما تضمه المكتبات والجامعات الأوروبية من مؤلفات ودراسات لنقلها إلى القرّاء العرب مشيرا إلى أن إصدارات الدار مترجمة من لغات أجنبية متعددة إلى العربية ومنها دراسات استشراقية وبحوث تتناول التراث العربي والإسلامي.

ومن لندن أيضاً يحمل حازم السامرائي صاحب دار الحكمة تجربة بدأت عام 1991 اختصت فيها الدار بالكتب العربية وتوزيع مؤلفات في الثقافة العربية والإسلامية ومذكرات سياسيين عرب وعراقيين.

وقال إن مشاركة الدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمتد لأكثر من 30 عاماً ضمن حضورها في المعارض العربية والدولية ويربط استمرار هذا الحضور بالحرص على إيصال الكتاب العربي إلى قرّائه ومواصلة العمل في خدمة الثقافة العربية والإسلامية.

وفي إسطنبول جاءت البداية من حاجة الطلاب إلى مراجع يدرسون بها و يوضح محمد باقي أورنك المحقق في القسم العلمي بالمكتبة الهاشمية أن هناك مدارس تدرّس اللغة العربية والعلوم الشرعية بالعربية احتاجت إلى كتب معتمدة لتدريس هذه العلوم فبدأت المكتبة التي تأسست عام 2010 بالكتب التدريسية في الصرف والنحو والبلاغة والمنطق والفقه وأصوله.

وتكشف مكتبة الإرشاد في تركيا أيضاً عن اهتمامات أخرى لقرّاء العربية فبحسب إسحاق أيدن مسؤول المبيعات الإلكترونية تتنوع الكتب التي توفرها بين السياسة والاقتصاد والعلوم الإسلامية والحديث والتفسير ويقرأها عرب وأتراك وأفغان وباكستانيون.

وقالت سحر هلال الرئيسة التنفيذية ومديرة المبيعات"بوكس آند بيوند" في لبنان إن المؤسسة تتخصص في توفير الكتب الإنجليزية في الفنون والعمارة والتصميم والرسم والأشغال اليدوية والأزياء موضحة أن الجامعات تمثل الشريحة الأبرز من عملائها إلى جانب قرّاء يبحثون عن كتب تساعدهم على تعلم الرسم وممارسة الفنون.

وفي مصر تركز " رين تري بوكس" على كتب الأطفال بالإنجليزية والفرنسية مع قسم أصغر للكتب العربية و يقول نور الدين سعيد مدير المبيعات أن الفئات المستهدفة تمتد من عمر سنة ونصف إلى تسع سنوات وأن اختيارات الدار تجمع بين التعليم والترفيه والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ المبسط والقصص الكلاسيكية المقدمة للأطفال.

و أختارت "إنك آند بيكسيلز للنشر" في دولة الإمارات التركيز على الكتب الإنجليزية استناداً إلى تنوع القرّاء في الدولة ويقول شهزاد أحمد صاحب الدار إن معرفته بالإنجليزية واهتمامه بالقراءة بها ساهما في اختياره هذا المجال الذي يعمل فيه حيث تتنوع اختيارات الدار بين الكتب المدرسية والأكاديمية والروايات والكتب المصوّرة ومؤلفات تطوير الذات وتخاطب فئات عمرية تبدأ بالصغار وتصل إلى البالغين ويرى أن الإنجليزية تتيح مخاطبة قرّاء من جنسيات متعددة تجمعهم القدرة على القراءة باللغة نفسها.

وتكشف هذه التجارب عن تنوع دوافع النشر بلغات مختلفة عن اللغة السائدة في بلد الناشر فمن دور تأسست لخدمة الجاليات العربية في أوروبا إلى مؤسسات تلبي احتياجات الطلاب والباحثين وأخرى اختارت الكتب الأجنبية استجابة للطلب في أسواقها المحلية وقد أتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذه الدور الوصول إلى شرائح أوسع من القراء وعقد لقاءات مع ناشرين وموزعين من أسواق مختلفة.