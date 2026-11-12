جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة وأنظمة القوى

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / نظمت جامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة خورفكان، المؤتمر الدولي الثاني للطاقة المستدامة وأنظمة القوى، تحت شعار «نحو تنمية الأعمال وبناء مجتمع مستدام»، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء وصنّاع القرار وممثلي القطاع الصناعي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الحالي.

ونظم المؤتمر مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة في معهد البحوث للعلوم والهندسة، وكلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، بالتعاون مع كلية علوم البحار والأحياء المائية ومركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وكلية إدارة الأعمال بجامعة خورفكان.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل منصة علمية لتعزيز التعاون الدولي والابتكار، وتوظيف البحث العلمي في تحقيق أثر مجتمعي مستدام، مشيراً إلى أهمية تكامل التخصصات الهندسية والبيئية والإدارية في مواجهة تحديات قطاع الطاقة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والنووية، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وتحلية المياه، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الغني العلبي، رئيس المؤتمر ومدير مركز بحوث الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة بجامعة الشارقة، إن المؤتمر يجسد حرص الجامعة على تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي وصنّاع السياسات، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في صياغة مبادرات عملية تدعم الابتكار والتحول نحو مستقبل مستدام في قطاع الطاقة.

وأكد الدكتور حسام جوهرة، أستاذ ورئيس كرسي الهندسة الحرارية ونائب العميد للبحث العلمي في جامعة برونيل لندن، وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة، أهمية دور الجامعات في ربط المعرفة العلمية بالتطبيقات العملية، وتعزيز الشراكات لتطوير حلول وتقنيات متقدمة لمواجهة تحديات الطاقة، مشيراً إلى أن الأثر الحقيقي للبحث العلمي يتجسد في قدرته على تحسين حياة الأفراد والاستجابة لاحتياجات المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة القوى، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، من خلال مناقشة موضوعات تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة، ومعالجة المياه والاستدامة البحرية، إلى جانب السياسات والاقتصاديات الداعمة للتحول في قطاع الطاقة.

ويتضمن البرنامج محاضرات رئيسية وجلسات بحثية متوازية وعروضاً للملصقات العلمية، إلى جانب زيارات للمختبرات البحثية، وتوزعت فعالياته بين جامعتي الشارقة وخورفكان.