الجامعة القاسمية وسيسكو تعززان مهارات الطلبة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

الشارقة في 12 نوفمبر/ وام / وقعت الجامعة القاسمية، مذكرة تفاهم، مع شركة «سيسكو» العالمية، بهدف تطوير منظومتها التقنية وتعزيز مهارات طلبتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.

وقّع المذكرة عن الجامعة سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، وعن شركة «سيسكو» السيد أحمد القباني، المدير العام للشؤون المؤسسية في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور عبد الوهاب عبيد، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

وتهدف المذكرة إلى دمج برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة ضمن المسارات التعليمية المتاحة للطلبة، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية والمهارات المهنية، ويفتح آفاقاً للاستفادة من منصات «سيسكو» التعليمية والتدريبية ومحتواها المتخصص، إلى جانب إتاحة فرص الحصول على شهادات مهنية دولية معتمدة.

كما تتيح الشراكة للطلبة والباحثين الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وتطوير الحلول الذكية، بما يدعم قدراتهم على توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات البحث والابتكار، ويسهم في إعداد كفاءات قادرة على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة ومواكبة التحولات الرقمية.

وأكد مدير الجامعة القاسمية أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير البيئة التعليمية بالجامعة وتعزيز جاهزية طلبتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يتيح للطلبة اكتساب المهارات والخبرات التطبيقية والحصول على الشهادات المهنية التي تعزز فرصهم في الاندماج في سوق العمل.

وأضاف أن أهمية الشراكة لا تقتصر على اكتساب المهارات التقنية، بل تمتد إلى تنمية قدرة الطلبة على توظيفها بوعي ومسؤولية في البحث العلمي والابتكار، والاستجابة لاحتياجات المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة تضم طلبة ينتمون إلى 140 جنسية.

وأعرب السيد أحمد القباني عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة القاسمية، مؤكداً حرص «سيسكو» على دعم المؤسسات التعليمية وتمكين الطلبة من الاستفادة من برامجها ومنصاتها التدريبية، بما يعزز مهاراتهم التقنية ويرسخ قدراتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في بناء الاقتصاد الرقمي.