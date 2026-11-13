مقاضاة عمالقة التكنولوجيا لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم

واشنطن في 13 نوفمبر /وام/ رفعت مجموعة من المنظمات الأمريكية غير ⁠الهادفة للربح دعوى قضائية ضد شركات "أوبن إيه.آي" و"أنثروبيك" و"ميتا بلاتفورمز" و"جوجل" وقسم الذكاء الاصطناعي في شركة "سبيس إكس"، سعيا إلى وقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما، استنادا إلى مخاوف من أن تشكل هذه التكنولوجيا تهديدا للبشرية.

وأقامت هذه المنظمات، التي تركز على المساءلة في مجال التكنولوجيا، الدعوى في سان فرانسيسكو، موضحة أن قوانين ولاية كاليفورنيا لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة توفر الأساس لاستصدار أمر ​قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير منتجات، مثل "تشات جي.بي.تي" و"جيميناي" و"كلود".

وتستشهد المنظمات في الدعوى بتصريحات قادة، مثل داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الحضارات. كما تشير الدعوى إلى وقائع حدثت في الآونة الأخيرة وخرجت فيها النماذج عن بيئات الاختبار وهاجمت تلقائيا مواقع إلكترونية حكومية.

وتتهم ⁠المنظمات، في الدعوى، الشركات بالانخراط في ممارسات تجارية ​تتسبب في الضرر العام أو تمس الصحة ⁠العامة ورفاهية المجتمع، مشيرة إلى وقائع سابقة حدثت بالفعل واحتمال حدوث أضرار في المستقبل.