ارتفاع أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

سنغافورة في 13 نوفمبر /وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم ، متعافية من أدنى مستوياتها في عام والذي سجلته في الجلسة الماضية لكنها تتجه لتكبد خسائر أسبوعية .

و زاد سعر الذهب في المعاملات الآسيوية الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ​إلى 3883.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه ثلاثة بالمئة أمس . واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3887 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 50.07 دولار للأوقية ، وزاد سعر البلاتين بنسبة ​0.3 بالمئة إلى 1523.55 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 ⁠بالمئة إلى 996.84 دولار. غير أن المعادن الثلاثة تتجه جميعها نحو خسارة أسبوعية.