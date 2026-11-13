مقتل 10 وإصابة 13 باشتباكات بين الأمن والمنقبين عن الذهب بغينيا

كوناكري في 13 نوفمبر /وام/ لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في شمال شرق غينيا.

وذكر بيان حكومي صدر الخميس، أن الاشتباكات وقعت في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، وفي أعقاب صدور قرار في 2 نوفمبر الجاري بحظر التعدين غير المنظم وغير القانوني، وما تلاه من نشر قوات عسكرية في المنطقة.

وأوضحت الحكومة أن تبادلا لإطلاق النار أسفر عن هذا العدد من القتلى بينهم خمسة مواطنين أجانب،كما أصيب عناصر من قوات الأمن ، مشيرة إلى أنها أحالت الواقعة إلى النيابة العامة للكشف عن ملابساتها بالكامل.