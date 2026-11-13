الأسهم اليابانية تتجه لأفضل أداء أسبوعي في خمسة أشهر

طوكيو في 13 نوفمبر /وام/ يتجه ⁠المؤشر نيكي الياباني اليوم ، لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ خمسة أشهر.

وارتفع "نيكي" بنسبة 1.25 بالمئة إلى 61576.91 نقطة، في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب أسبوعية بنسبة 7.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ الأسبوع الذي بدأ في 15 يونيو الماضي.

وتقدم المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة إلى 3962.08 نقطة في طريقه ‌لجني مكاسب أسبوعية ⁠بنحو سبعة بالمئة، وهي الأقوى له منذ منتصف أغسطس ‌2024.

وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات ارتفاع "نيكي" بقفزة 5.9 ⁠بالمئة لسهم أدفانتست وثلاثة بالمئة لسهم ​طوكيو إلكترون و2.9 بالمئة ⁠لسهم كيوكسيا. وارتفع 138 سهما على المؤشر "نيكي" مقابل هبوط 82 سهما فيما ظلت خمسة أسهم بلا تغيير ​يذكر.