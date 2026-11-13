إدانة أممية لغارة إسرائيلية على مستشفى ناصر أوقعت 6 قتلى و 27 مصاباً

نيويورك في 13 نوفمبر/وام / أدان مسؤولون أمميون الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى ناصر في قطاع غزة ، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بالمرفق الطبي.

وفي تصريحات أدلى بها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة رامز الأكبروف، عبر عن بالغ القلق إزاء هذا الهجوم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الأطراف باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية، بما فيها المستشفيات، ويحظر استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية.

وحذر الأكبروف من أن استمرار أعمال العنف والتصعيد الأخير في العمليات العسكرية يزيدان من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، ويهددان وقف إطلاق النار الهش والمتزايد الضعف.وجدد دعوته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، بما في ذلك إدخال مواد الإيواء المتينة ومستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء، للتخفيف من معاناة السكان مع اقتراب الأشهر الأشد برودة.

من جانبه شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، على أن المرافق الصحية في غزة تمثل شريان حياة لسكان القطاع، مؤكدا ضرورة حمايتها وعدم عسكرة هذه المنشآت أو مهاجمتها، واصفا السلام بأنه أفضل دواء.

وأشار إلى أن المنظمة وثقت، منذ أكتوبر 2023، أكثر من ألف هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بالمنشآت الصحية.

وفي حادث منفصل، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى أمس ، محيط منشآت تابعة للأمم المتحدة في دير البلح، حيث يحتمي موظفون أمميون، وأكدت الأمم المتحدة سلامة جميع موظفيها وعدم فقدان أي منهم.