قائد عام شرطة أبوظبي يستقبل السفير الإندونيسي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، سعادة يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والترحيب بسعادته، والإشادة بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا الصديقة، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات القائمة بين البلدين.

حضر اللقاء، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء خالد عبدالله خوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعقيد الدكتور سيف عبيد الكعبي مدير المكتب التنفيذي.