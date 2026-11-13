مزاينة رزين المحطة الثانية لمهرجان الظفرة تنطلق 15 نوفمبر

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ تقام منافسات "مزاينة رزين"، ثاني محطات الدورة الـ 20 من مهرجان الظفرة، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2026 في منصة مزاينة الإبل في رزين بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتشمل المحطة الثانية 82 شوطاً خُصص لها 775 جائزة بقيمة تبلغ 9 ملايين و955 ألف درهم، وتتوزع على أربع فئات رئيسية هي: المحليات بواقع 38 شوطاً، والمجاهيم بـ 32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بـ 9 أشواط، والوضح بـ 3 أشواط.

وشهدت المزاينة هذه الدورة زيادة في عدد الأشواط، تمثلت في إضافة 3 أشواط جديدة لفئة المهجنات الأصايل (مفرودة، حقة، لقية)، واستحداث 3 أشواط لفئة الوضح (مفرودة، حقة، لقية).

وكانت المحطة الأولى "مزاينة سويحان" انطلقت يوم 27 أكتوبر الماضي في منطقة العين، واستمرت حتى 3 نوفمبر الجاري متضمنة 82 شوطاً خُصص لها جوائز بقيمة تبلغ 9 ملايين و955 ألف درهم، فيما تقام المحطة الثالثة في مدينة زايد من 3 إلى 10 ديسمبر 2026 بـ 88 شوطاً وجوائز بقيمة تبلغ 10 ملايين و735 ألف درهم.

وتتواصل المنافسات مع المحطة الرابعة (الأشواط النقدية) في مهرجان الظفرة الختامي خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 وتضم 66 شوطاً وجوائز بقيمة 20 مليونا و560 ألف درهم، فيما تقام المحطة الخامسة والختامية (أشواط الرموز) خلال الفترة من 3 إلى 12 يناير 2027 وتشمل 65 شوطاً وجوائز تبلغ قيمتها 46 مليونا و772 ألف درهم، ليصل إجمالي أشواط الإبل في المهرجان إلى 383 شوطاً بقيمة تبلغ 97 مليونا و248 ألف درهم.

ويتيح مهرجان الظفرة بدورته العشرين، المشاركة للأعمار من سن 18 عاماً فما فوق، وذلك عبر التسجيل في تطبيق "فالك الناموس"، واستخراج بطاقة المشاركة واختيار الأشواط التي يرغب في المنافسة بها وفق الجداول الزمنية للتسجيل والمشاركة، إلى جانب الاطلاع على آخر الإعلانات والأخبار، وكتيب المهرجان المتضمن الشروط والتعليمات وقيمة الجوائز وجداول دخول الإبل، وتحديث البيانات، وغيرها من المعلومات والخدمات المتعلقة بالمزاينات والمسابقات الخاصة بالمهرجان، وكذلك الاطلاع على كافة المهرجانات التراثية التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث.