"تبريد" تحقق أداءً مرناً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بإيرادات 1.91 مليار درهم

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، شركة تبريد المناطق الرائدة والأكثر تنوعاً على مستوى العالم والمدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "تبريد"، اليوم، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.91 مليار درهم وصافي أرباح قدره 320 مليون درهم.

وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.91 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعوماً باستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وارتفاع رسوم القدرة الثابتة، والنمو عبر أعمالها المتنوعة ضمن سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.

كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي مرن وتوليد قوي للتدفقات النقدية، مدعومين بنموذج أعمالها القائم على عقود طويلة الأجل، فيما تأثرت الربحية المعلنة بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل المرتبطة باستثمارات النمو وتوسّع منصة الشركة التشغيلية.

وارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.59 مليون طن تبريد كما في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجية تبريد طويلة الأجل للنمو القائم على زيادة القدرة المتصلة.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القدرة الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة "بال كولينج"، إلى جانب إضافة 19,900 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وارتفع حجم استهلاك التبريد بنسبة طفيفة بلغت 0.5% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما سجلت أحجام الاستهلاك خلال الربع الثالث انتعاشاً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد، إن التوسّع في محفظة أعمال "تبريد" يشكّل محوراً رئيسياً في استراتيجية النمو التي تتبعها، إلا أن نجاح هذا التوسّع لا يُقاس بحجم الأصول والقدرات الجديدة فحسب، بل بقدرتها على دمجها بكفاءة وتحويلها إلى قيمة طويلة المدى.

وأضاف أن "تبريد"، تواصل التركيز على ترسيخ الكفاءة التشغيلية والموثوقية بما يلبي تطلعات العملاء، مع انضمام شركة "بال كولينج" إلى منظومة العمليات التشغيلية.

من جانبه قال الدكتور يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد"، إن أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس متانة أعمالها والتزامها المستمر بالتميّز التشغيلي، لافتا إلى أن النمو المتواصل في القدرة المتصلة، إلى جانب التدفقات النقدية التشغيلية القوية، يؤكد مرونة نموذج أعمال "تبريد"، ويوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو الشركة.

وأضاف أنه مع استمرار توسع المدن والمجتمعات العمرانية، تزداد الحاجة إلى حلول تبريد موثوقة وموفرة للطاقة، وتمتلك "تبريد" الإمكانات والخبرات والمكانة الريادية التي تؤهلها لتلبية هذا الطلب المتنامي، وستواصل التركيز على تحقيق الاستفادة القصوى من محفظة أعمالها المتنامية، وتطوير عملياتها التشغيلية، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حافظت تبريد على هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ نحو 50%، بما يؤكد مرونة نموذج أعمالها القائم على عقود طويلة الأجل.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 955 مليون درهم، مقارنةً بـ972 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2% على أساس سنوي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 320 مليون درهم، ويعود التغيّر على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بإعادة تمويل الديون القائمة وتمويل استثمارات النمو، إلى جانب الأثر الأولي للمشروع المشترك لشركة "بال كولينج"، حيث يُتوقع أن تتزايد مساهماته التشغيلية تدريجياً مع توسّع نشاط المشروع ووصوله إلى مستويات تشغيلية أعلى.

واصلت تبريد إظهار قدرة قوية على توليد التدفقات النقدية، حيث ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنحو 20% على أساس سنوي ليصل إلى 882 مليون درهم، مقارنةً بـ736 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ معدل تحويل التدفقات النقدية 92%، بما يوفر للشركة مرونة مالية مستمرة لدعم الاستثمار في فرص النمو وخدمة الديون وتوزيعات الأرباح على المساهمين.

وحافظت تبريد على تصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز" و"فيتش"، إلى جانب ميزانية عمومية متينة ومستويات مستقرة من المديونية، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.6 ضعف كما في 30 سبتمبر 2026.

وخلال سبتمبر 2026، وزعت تبريد أرباحاً نقدية مرحلية بواقع 5.0 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2026، ويُعدّ ذلك العام الثاني على التوالي الذي تعلن فيه الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية.