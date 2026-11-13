وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ زار معالي روبرتو كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سعادة فيليبي ريبادينيرا مولستينا، سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، والوفد المرافق.

وتجول معاليه والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، واطلعوا على تاريخ تأسيس الجامع ورسالته الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.

وقدمت أخصائية الجولات الثقافية فاطمة بن هاشم لمعاليه والوفد المرافق شرحاً مفصلاً عن جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وعن أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وقال معاليه، على هامش الزيارة : "يشرفني كثيرًا أن تتاح لي فرصة زيارة هذا الجامع، لقد كانت تجربة رائعة وسعدت كثيرًا بالتجول والتعرف على هذا المكان المميز".

وتم إهداء ضيف الجامع نسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام"، الذي يسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع، ويصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة "فضاءات من نور".